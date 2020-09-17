الامارات | نيوزيلندا: محتجون يتصدون لإزالة أشجار عمرها قرن

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شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا: محتجون يتصدون لإزالة أشجار عمرها قرن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف متظاهرون في نيوزيلندا، أمس، إزالة مجموعة من الأشجار المحلية عمرها 100 عام، عقب احتجاجات شديدة، إذ ربط أحد المتظاهرين نفسه بحفّار.
وبدأت إزالة الأشجار بأوكلاند في يوليو الماضي، ولأكثر من 70 يوماً، احتل أعضاء مجموعة تسمى «سيف كانال رود نيتيف تريز» المنطقة في محاولة لإنقاذ الأشجار المتبقية. وتدعو المجموعة إلى ضرورة توفير الحماية للأشجار البالغ عمرها 100 عام من قبل السلطات المحلية.
ووصل نحو 200 شخص من السكان المحليين وأنصارهم إلى الموقع فجر أمس، لوقف المقاولين من مباشرة مهام إزالة الأشجار، حسبما قال متظاهر يدعى ستيف أبل. وأضاف أبل أن المقاولين بعد ذلك ألغوا العمل، لكن بعض المؤيدين والمتسلقين ظلوا في الموقع تحسباً لعودتهم.
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