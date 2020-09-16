زينة في جلسة تصوير بالمايوه.. ومتابع يعرض عليها الزواج (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت الفنانة بمايوه باللون "الموف" الداكن، مع كاش بنفس اللون والخامة، على إحدى الشواطئ، حيث أظهر الموديل، اللون الجديد الذي اكتسبته الفنانة "التان".

واعتمدت على الشعر الطبيعي غير المُصفف مع قُبعة من الخوص، ونظارة شمس عريضة.

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وتفاعل العديد من المتابعين مع الجلسة التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، والعديد من التعليقات التي حملت عبارات الغزل، كان أبرزها عرض زواج من متابع، مُعلقًا: "تتجوزيني أنا من الخليج".

ومؤخرًا، تعرضت نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر مقربة من شقيقة زينة، لـ"الوطن"، أن "نسرين" تعاني من نزيف بالمخ، حيث داهمتها الآلام منذ عدة أيام دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم، حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت "نسرين" تحت الملاحظة في العناية المركزة؛ للاطمئنان عليها.