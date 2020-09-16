ما أسباب المادة اللزجة في أعيننا عند الاستيقاظ من النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نستيقظ جميعا في الصباح على بعض المواد اللزجة القشرية في أعيننا، ويعتبر ذلك وظيفة طبيعية في أعيننا وهذه القشرة لها غرض، ولكن في الوقت نفسه، قد يشير أيضا إلى وجود مشكلة، لذا لا بد من معرفة أسباب هذه المواد اللزجة القشرية في أعيننا وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

الأسباب:

1- أعيننا تبقى مغلقة طوال الليل:

عندما تكون نائما، تتراكم هذه القشور في زوايا عينيك، وأحيانا على طول خط الرموش، وتظهر لأن عينيك لا تحصل على تليين كما تفعل عندما ترمش.

2- مكون ضروري لصحة العين الجيدة:

تعتبر من آليات دفاع الجسم التي تحمي عينيك من أشياء مثل البكتيريا.

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تحدث المضاعفات إذا:

1- لديك عيون جافة:

يحدث جفاف العين عادة عندما تنظر إلى هاتفك أو شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة، أو عند التواجد في مكان به تكييف، وبالتالي لا تحصل عيناك على ما يكفي من الدموع التي يجب أن ترطبها ما يؤثر على قشور عينك بشعور شديد.

2- أنت لا تزيل قشرة العين كثيرا:

عندما تستيقظ من النوم، تقوم بفحص هاتفك على الفور أو غسل وتنظيف أسنانك، لكن يجب أن تزيل تلك المخفوقات في عينيك أولا، وتتمثل إحدى الخطوات المهمة لإزالتها بالطريقة الصحيحة في ترطيب منشفة أو استخدام الماء الدافئ، والذي سيزيل أيضا جميع القشور بشكل فعال.

3- قد تصاب عيناك:

إذا كنت ترى هذه المخاطات في كثير من الأحيان بشكل مفرط، فهذا ليس طبيعيا، لذا يجب الاتصال بالطبيب فورا، لمنع إصابة العين.