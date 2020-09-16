متى يمثل الدايت خطرًا صحيًا؟.. 5 علامات تنذرك بذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: بالرغم من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم من خلال التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة، إلا أن الريجيم في بعض الأحيان قد يسبب أضرارًا صحية لمتبعيه، نتيجة ارتكاب أخطاء عند اتباع تلك الأنظمة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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