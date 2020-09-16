تعانين من غازات البطن؟.. 6 أسباب قد تكون وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: تعاني بعض السيدات من كثرة التعرض لغازات البطن، الأمر الذي يسبب الشعور بالإحراج الشديد عند التواجد وسط الأخرين، وفي أغلب الأحيان يكون ذلك بسبب انتفاخ البطن نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة، أو بعض الأسباب النفسية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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