موديلات طلاء أظافر باللون الأخضر لاحتفالات اليوم الوطني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - عندما تفكرين في موديلات أظافر مثالية لاحتفالات اليوم الوطني السعودي، يحتل اللون الأخضر المرتبة الأولى. لذلك، إن كنت تبحثين عن أفكار مميزة لتزيين أظافرك في هذه المناسبة العزيزة جداً والمميزة، والتألق باللون الأخضر بأسلوب حيوي وجذاب، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل موديلات أظافر باللون الأخضر مثالية للاحتفال باليوم الوطني.



Green Squiggle

Green Squiggle



يعد الـ Green Squiggle من أكثر موديلات الأظافر تميزاً وعصريةً، وهو يلائم مختلف أطوال الأظافر، ويرتكز على المناكير الأخضر الداكن المتعرج قليلاً الى جانب المناكير الأبيض. وإذا كنت تفكرين في تجربته خلال اليوم الوطني، ضعي أولاً طبقتين من طلاء الأظافر الأخضر الداكن، وطبقي من ثم المناكير الأبيض باستخدام فرشاة شريطية رفيعة جداً.

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الأظافر ثنائية اللون

الأظافر ثنائية اللون



يأتي موديل الأظافر هذا على شكل نصف قمر بسيط وجذاب، وهو يلائم بشكل خاص الأظافر ذات الشكل اللوزي، والأظافر القصيرة حيث يجعلها تبدو أطول. استخدمي المناكير الأخضر الفاتح على قاعدة الأظافر بشكل دائري، والمناكير الأخضر الداكن على شكل نصف قمر عند مقدمة الأظافر.

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الأظافر الرخامية

الأظافر الرخامية



الأظافر الرخامية ذات اللون الأخضر الفاتح، هي عبارة عن إبداع أنيق وجذاب، حيث يجعل أظافرك تبدو وكأنها أحجار كريمة حقيقية، بالتالي تعد أحد أفضل الخيارات لتزيين أظافرك خلال احتفالات اليوم الوطني، وإضافة لمسة حيوية ومميزة الى إطلالتك، فلا تترددي في تجربتها، لا سيما إذا كانت أظافرك متوسطة الطول.



الأظافر المزينة بسعف النخيل

الأظافر المزينة بسعف النخيل



ليس من الضروري دائماً أن تكتسي أظافر بالمناكير الأخضر بشكل كامل، حيث بإمكانك اعتماد موديلات أظافر ناعمة وبسيطة ومبهرة في الوقت نفسه، تماماً مثل الأظافر المزينة بسعف النخيل ذات اللون الأخضر المشرق. طبقي في البداية المناكير النيود على كامل أظافرك، ومن ثم ارسمي سعف النخيف باستخدام المناكير الأخضر، أو بإمكانك استخدام الملصقات إذا كنت من المبتدئات.



الأظافر المظللة

الأظافر المظللة



زيني أظافر خلال احتفالات اليوم الوطني لهذه السنة بأسلوب غاية في الرقي والجمال، وذلك من خلال اعتماد الأظافر المظللة بالمناكير الأخضر بدرجتين مختلفتين، الى جانب المناكير الذهبي والأبيض وبعض النقاط السوداء الصغيرة جداً، فهذه التفصيلات ستمنح أظافرك شكلاً رائعاً ومميزاً، لا سيما إن كنت تمتلكين أظافر طويلة.

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