عطور نسائية بنغمات فاخرة للمرأة المميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة لتكوني متميزة أينما تواجدت، فالعطر هو الخيار المثالي، حيث يمكّنك من لفت انتباه الآخرين، سواء كنت في العمل أو مع الأصدقاء أو خلال السهرات والمناسبات. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة عطور نسائية بنغمات فاخرة لتكوني متميزة على الدوام.



Goutal Paris Etoile d’Une Nuit

Goutal Paris Etoile d’Une Nuit



إنه عطر في غاية الأناقة، وهو ملائم جداً للمرأة العصرية التي تبحث دائماً عن كل ما هو مميز وفاخر، فهو سيعزز من جمالك وأنوثتك ويضفي على إطلالتك سحراً خاصاً. عطر Paris Etoile d’Une Nuit من Goutal يتميز برائحته الحلوة والناعمة، التي تميزها لمسة خفيفة من رائحة الجلد.

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Mon Guerlain Bloom of Rose Eau de Toilette

Mon Guerlain Bloom of Rose Eau de Toilette



يستمد هذا العطر أناقته من كونه مستوحى من النجمة أنجلينا جولي، فرائحته عبقة ومشعة كحضور هذه النجمة التي سحرت العالم بجمالها. صمم هذا العطر ليكون باقة متناغمة من الياسمين والخزامى وزهر البرتقال والورد . إنه عطر أنثوي غاية في الجمال والأناقة.



Oud Musc Eau de Parfum

Oud Musc Eau de Parfum



يتكون هذا العطر من Narciso Rodriguez، من نغمات فاخرة، في مقدمها العود والعنبر، وهي نغمات ستلفت الأنظار إليك بسرعة البرق، وستجعل رائحتك آسرة في كل مكان تقصدينه. وهو يتميز برائحته القوية التي تدوم طويلاً.

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Sun Song

Sun Song



يشتمل هذا العطر الأنيق من Louis Vuitton، على مزيج فاخر وخلاب من أزهار البرتقال والمسك والسيترون، التي تجعلك تتلهفين الى تجربة هذا العطر المخصص للنساء والرجال على حد سواء. سيمنحك عطر Sun Song رائحة لا تُنسى في كل الأوقات والأمكنة، وسيضفي عليك أنوثة فائقة.



Myrrhe Carmin

Myrrhe Carmin



رائحة هذا العطر من Givenchy، آسرة وغاية في الفخامة، فهي قوية بما يكفي لجذب الأنظار إليك أينما حللت، فهو يشتمل بشكل أساسي الورد والبرغموت والزنجبيل. إنه عطر مركز بمكونات فاخرة، يلائم جداً محبات الروائح الثقيلة، فهو سيبرز جانباً مختلفاً من شخصيتهن وأناقتهن.

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Penhaligon's Portraits The Ingenue of Cousin Flora

Penhaligon's Portraits The Ingenue of Cousin Flora



إذا كنت تريدين أن يأخذ الآخرون عنك انطباعاً إيجابياً لا يُنتسى، فإن هذا العطر الفخم هو الخيار الأفضل لك، فالمكونات الفاخرة التي يشتمل عليها تجعله عطراً في غاية الروعة والجمال. وهو يتركز على نغمات الأخشاب الخضراء والجلد.



Chanel 1957 eau de parfum

Chanel 1957 eau de parfum



هذا العطر من شانيل هو مزيج رائع من ثمانية أنواع من المسك الأبيض الفاخر، وهو يعد من أجمل عطور مجموعة Chanel Les Exclusifs. كما يشتمل أيضاً على البرغموت والسوسن وزهر البرتقال وخشب الأزهار، التي جعلت هذا العطر مختلفاً عن أي عطر آخر يشتمل على رائحة المسك.

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