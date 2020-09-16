كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تصيب حالة تطاير الشعر غالبًا الشعر الجاف والمتقصّف، فيبدو بمظهر غير لائق وفوضوي، ويُصبح من الصعب السيطرة أو التحكّم به، ويصبح الأمر أكثر صعوبة خلال فصل الصيف نتيجة تعرضه للرطوبة الممزوجة بالجفاف ودرجات الحرارة العالية، إذ يميل هذا النوع من الشعر إلى إمتصاص الرطوبة من الهواء المحيط به، ويعود السبب غالباً إلى إهمال العناية بالشعر.

كما وتؤدي قلة الزيوت الطبيعية في الشعر إلى جفافه وتلفه، ولذلك يجب تعويض هذا النقص وعلاجه بالمكوّنات والوصفات الطبيعية، التي تساعد في التخلص من تهيش وتطاير الشعر، وباتّباع بعض النصائح لحل هذه المشكلة؛ إذ إنّ زيادة الإهتمام به هي كل ما يلزم لمعالجة المشكلة. لذلك، "الخليج 365.نت" يطلعك على أفضل الوصفات الطبيعية تساعدك في التخلص من تطاير الشعر.



التخلص من تطاير الشعر بأقوى الوصفات الطبيعية

التخلص من تطاير الشعر بأقوى الوصفات الطبيعية الآمنة والفعّالة

إليك، أقوى الوصفات الطبيعية الفعّالة والآمنة تخلصّك من تطاير الشعر وتحوّله من شعر باهت وجاف إلى رطّب وناعم وصحيٍّ:



وصفة البيض وزيت الزيتون

يُعتبر زيت الزيتون الأول على لائحة علاجات الشعر المتطاير، فهو مرطب قوي، ويجعل الشعر لامعًا، وذلك لأنّه غنيّ بفيتامين E ومضادات الأكسدة، التي يحتاجها الشعر، وله دور كبير في الحفاظ على مادة الكيراتين الموجودة بالشعر، لذلك لا بدّ من إستغلال فوائده، وتكرار حمامات زيت الزيتون أسبوعيًا للحصول على شعر قويّ ومميّز.

المُكوِّنات:

ثلاث بيضات.

ملعقتان زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة الإستخدام:

إمزجي المُكوِّنات جيدًا، ثم ضعي المزيج على فروة الرأس والشعر، وقومي بتغطية شعرك بغطاء من البلاستيك لمدة 30 دقيقة، وبعدها قومي بغسل الشعر جيدًا.



وصفة زيت الأفوكادو وزيت الزيتون

وصفة زيت الأفوكادو وزيت الزيتون لتعزيز رطوبة الشعر ومنعه من التطاير

يُعدّ زيت الأفوكادو سهل التكيّف مع غيره من الزيوت الأخرى، ومنتجات تصفيف الشعر، لتعزيز رطوبة الشعر، ومنع جفافه، ويُعدّ من الخيارات الرائعة كونه يندرج تحت قائمة الزُّيوت الأُحادية، ممّا يجعله مفيدًا جدًا للشعر.

المُكوِّنات:

ثمرة أفوكادو.

القليل من زيت الزيتون.

طريقة الإستخدام:

إهرسي ثمرة الأفوكادو في وعاء ثم أضيفي زيت الزيتون إلى الوعاء، إخلطي المكونين معًا، ثم إغسلي شعرك بالشامبو، وضعي خلطة الأفوكادو وتأكدي من تغطية شعرك بالكامل، إتركي القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، ثم اشطفيه جيدًا.

كرري هذه الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع لمنع الجفاف ولترطيب شعرك.



وصفة خل التفاح

يُساعد خل التفاح في تعزيز تدفق الدورة الدموية لبصيلات الشعر ومنعه من التطاير

يمتاز خل التفاح بقدرته على تحفيز تدفق الدورة الدموية لبصيلات الشعر اللازمة لتغذيتها وتقوية جذورها، مما يحفّز نمو الشعر ويمنع تساقطه، كما أنّه يمنع تقصف أطراف الشعر وتكسّرها، ويُساهم في ترطيب وتنعيم الشّعر.

المُكوِّنات:

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ملعقة كبيرة من خل التفاح.

نصف كوب من الماء.

طريقة الإستخدام:

تُمزج المُكوِّنات جيدًا، يُوضع المحلول الناتج على الشّعر عندما يكون رطبًا، يُمشّط الشّعر ليتخلله المحلول، يُترك محلول الخل على الشّعر لمدّة 5 دقائق، ثم يُغسل الشّعر بإستخدام الماء البارد للحصول على أفضل النتائج.



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وصفة الألوفيرا والزبادي

وصفة الألوفيرا والزبادي لمنع تطاير الشعر ومنحه اللمعان

تحتوي الألوفيرا على نسبة مرتفعة من الزنك، والحديد، والكالسيوم، والفيتامينات، وعلى كمية كبيرة من الأحماض الأميني، وتُساهم في ترطيب فروة الرأس، ومنح الشعراللمعان والرونق، بالإضافة إلى الزبادي الذي يعملُ على ترطيبِ الشّعرِ الجافِ وتنعيمهِ وجعلهِ يبدو أكثرَ حيويةً.

المُكوِّنات:

ملعقة من جيل الألوفيرا

ملعقة زبادي

ملعقة خل

ملعقة زيت الزيتون أو جوز الهند

ملعقة عسل نحل.

طريقة الإستخدام:

قومي بمزج المُكوِّنات جيدًا، طبقي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم إغسلي شعرك بالشامبو، وكرري الوصفة مرة أسبوعيًا.



وصفة الليمون والعسل

وصفة الليمون والعسل لتعزيز نمو الشعر وترطيبه والحد من تطايره

يُساعد مزيج كل من الليمون، والعسل على التخلص من نفشة الشعر، حيثُ يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات، والمعادن التي تعمل على تعزيز نمو الشعر، أما العسل يعمل على ترطيب الشعر.

المُكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

كوب من الماء.

طريقة الإستخدام:

يُمزج كل من العسل، وعصير الليمون، ثُمّ يُذوّب في كوب من الماء، تُمزج المكوّنات جيدًا للحصول على المزيج، يُوضع المزيج على الشعر المغسول حديثًا، مع التركيز على أطراف الشعر، وتجنب فروة الرأس، يُترك المزيج مدّة 10 إلى 15 دقيقة، ثُمّ يُغسل بالماء الدافئ، والشامبو.

تُكرر هذه الطريقة مرةً، أو مرتين أسبوعيًا.



نصائح للتخلص من نفشة الشعر

تجنّبي غسل الشعر كثيرًا وبشكل متكرر، وذلك لتجنب إنعدام الرطوبة من فروة الرأس والشعر.

استخدمي القليل من البلسم الذي يحتوي على البروتين، لإعطاء اللمعان اللازم للشعر، وذلك بوضعه على الشعر بإستخدام اليدين.

استخدمي مرطبات ومغذيات للشعر بشكل مستمر ومنظّم.

احرصي على التخلص من أطراف الشعر المتقصّفة والمتكسرة وذلك عن طريق قصّ أطرافه من وقت لآخر.

تجنّبي تعريض شعرك لدرجات الحرارة العالية.

ضعي سبراي واقي من الحرارة قبل تعريضه للمكواة أو المجفّفات أو أشعة الشمس لفترة طويلة.

تقليل إستخدام العلاجات الكيميائية، والمعاملات الحرارية قدر الإمكان.

اختاري شامبو مناسبًا لطبيعية شعرك ليحميه من التطاير ويدعمه أكثر.

استخدمي الأمشاط الواسعة العريضة ويفضّل تمشيطه من الأسفل إلى الأعلى لتجنب تقصفه أو تكسيره.

ارتدي قبعة للوقاية من الضرر المباشر لأشعة الشمس الحارقة.

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