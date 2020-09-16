تنسيقات ناعمة ومتنوعة من فانيسا هادجنز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعتمد نجمة ديزني الممثلة والمغنية الأمريكية فانيسا هادجنز على الخيارات البسيطة والمتنوعة، من خلال إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها فيه حوالي ٣٩ مليون متابع. ولخياراتها المتنوعة؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة موديلات لأزياء ناعمة، فاختاري منها ما يناسب ذوقك.



إطلالات أنثوية ناعمة بالفساتين

إطلالات أنثوية ناعمة



اعتمدت فانيسا هادجنز على خيارات الفساتين الناعمة والمفعمة بالأنوثة والجرأة من خلال إطلالاتها المتنوعة، ومن أبرز خياراتها في ٢٠٢٠ جمعنا لكِ عدة خيارات؛ لتختاري منها الأكثر تناسُبًا مع شخصيتك وذوقك. تألقت فانيسا هادجنز في الإطلالة الأولى بفستان أحمر مصمم بقصة منفوشة وبفتحة جانبية واسعة، وزينت مظهرها بتسريحة مرفوعة وعفوية للشعر مع قفازات سوداء طويلة وحذاء أسود ذي كعب عالٍ، وفي إطلالة أخرى على البحر؛ ظهرت بفستان بوهيمي مزين بطبعات النمر البني مع تسريحة مموجة للشعر ونظارات شمسية ضخمة، وارتدت في الإطلالة الثالثة فستانًا بنفسجيًّا بدرجة الليلكي الداكن المصمم بقصة طويلة من قماش الساتان المنسدل، والمكمل بذيل، وأضفى عليها الفستانُ الكثيرَ من الجاذبية، وأطلت في مظهر رسمي بفستان قصير بطبعات النمر مع بليزر بكاروهات اللونين الأبيض والأسود، وصُمم بأكمام مميزة وبحزام أسود للخصر، ولجأت من الناحية الجمالية لتسريحة الشعر المرفوع والمكياج البني.

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خيارات كاجوال عصرية بالبنطال

خيارات كاجوال عصرية



تفضل فانيسا هادجنز التنوع في إطلالتها الكاجوال، والتي تضفي عليها الكثير من الراحة وروح الشباب، ومن أبرز خياراتها نسقت بنطالًا بنفسجيًّا بدرجة الباستيل مع بلوزة بذات اللون مع معطف أصفر، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأبيض وقبعة بطبعات الحمار الوحشي، وفي الإطلالة الثانية؛ اختارت بنطال الجينز الداكن مع تيشيرت كحلي مرسوم بالأبيض والأزرق، واعتمدت لتجمِّل الإطلالة البسيطة بإكسسوارات ذهبية وتسريحة عفوية للشعر، وتجملت ببنطال بدرجة فاتحة جدًا من السماوي مع بلوزة وحذاء باللون الأبيض، ورفعت شعرها بطريقة بسيطة لتناسب إطلالات الصباح، وتألقت في إطلالة صيفية ببنطال واسع وطويل باللون البني مع بلوزة وحذاء باللون الأصفر، وسرحت شعرها بطريقة طفولية، وأكملته بقبعة القش، ولمظهر مناسب للبحر؛ تزينت ببنطال واسع ومخطط باللون الأبيض مع معطف بذات التصميم، وأكملتهما ببلوزة بيضاء قصيرة.

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