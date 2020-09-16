موديلات بناطيل بيضاء مستوحاة من الملكة رانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - احتلت الملكة رانيا المركز الثاني، في المنافسة على لقب أكثر النساء أناقة لعام 2011، وذلك بعد أن كانت في المرتبة الخامسة قبل نحو أسبوعين على بدء المنافسة الإلكترونية على موقع مجلة "هاللو" البريطانية، واستمرت المنافسة لمدة 3 أسابيع، حصدت فيها رانيا نحو 9 آلاف صوت، في حين احتلت كيت ميدلتون المرتبة الأولى بفارق 730 صوتًا فقط، كما جاءت في المرتبة الرابعة في قائمة أجمل نساء العالم، التي أُعدَّت بناءً على درجة التغطية الإعلامية التي حظيت بها مجموعة مختارة من النساء الشهيرات، ولتميُّزها وأناقتها؛ انتقينا لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة خيارات ببناطيل بيضاء مذهلة، تضفي عليكِ إطلالة ملكيَّة على غرارها.



خيارات القمصان الرسمية مع البنطال الأبيض

القمصان الرسمية



اعتمدت الملكة رانيا الكثير من التنسيقات بالبنطال الأبيض، لا سيَّما مع القمصان المختلفة، ومن أبرز خياراتها قميص من الحرير الزهري مع بنطال أبيض واسع بخصر عالٍ، وزيّنت مظهرها بحزام زهري للخصر وحقيبة زهرية مصممة بأسلوب عصري، وجاءت في الإطلالة الثانية بقميص بنيّ رسمي مزين بحزام عريض للخصر، وأكملته ببنطال أبيض واسع وحذاء ذهبي.

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إطلالات البليزر مع البنطال الأبيض

إطلالات بليزر



البنطال الأبيض خيار مميز لكثير من النساء في مظهرهن الرسمي، وذلك من خلال تنسيقه مع قطع البليزر المختلفة، وعلى ذوق الملكة رانيا نستعرض عدة خيارات؛ حيث أطلت ببليزر رمادي وبلوزة رمادية برقبة عالية مع بنطال أبيض واسع، واعتمدت إكسسوارات الإطلالة بتدرجات اللون الرمادي؛ لمظهر حيادي فاخر، وارتدت في إطلالة أخرى بنطالاً أبيض تزينه خيوط جانبية مع بلوزة وبليزر باللون الأبيض المزين بنقوشات فضية.

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تنسيقات نهارية بالبنطال الأبيض

تنسيقات نهارية



تفضّل الملكة رانيا الظهور بالبلايز الفاتحة مع البناطيل البيضاء؛ وذلك لتمنحها إطلالة نهارية متكاملة، ومن أبرز إطلالاتها بلوزة بيضاء واسعة مع حزام للخصر وبنطال واسع، وتجملت بتسريحة الشعر المموج والأقراط المزينة بفصوص صغيرة، وفي إطلالة أخرى اختارت بنطالاً طويلاً أبيضَ مع بلوزة خضراء مصممة بشكل ناعم وعملي وتزينت بالمكياج البني الناعم.

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خيارات البلايز بالألوان الداكنة مع البنطال الأبيض

البلايز بالألوان الداكنة



البلايز الملونة بالألوان الداكنة خيار مميز لإطلالة أنيقة، حيث تألقت الملكة رانيا ببلوزة باللون الكحلي المزين بخطوط بيضاء على الأكمام مع بنطال أبيض واسع؛ لخيار رسمي فاخر، وفي إطلالة أخرى نسَّقت بلوزة عصرية مصممة من الأعلى بقصة البليزر باللون الزيتي مع بنطال أبيض مخطط بالأسود من الجانبين، ولجمال مظهرها ارتدت حذاءً أحمر ومجوهرات ذهبية.