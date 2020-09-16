عبايات خليجية من وحي الفتون الجناحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعتمد مدونة الموضة الفتون الجناحي العبايات المتنوعة بأساليب ناعمة، وتنسق معها الكثير من الإكسسوارات، كما تعتمد المكياج المتقن الذي يجعل إطلالاتها متكاملة وأنيقة ومنسقة برُقي وفخامة عالية، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها استوحينا لك من حسابها الرسمي على الإنستجرام عدة خيارات، فإليك تفاصيلها:



خيارات العبايات البيضاء من الفتون الجناحي

عبايات بيضاء



تعتمد الفتيات ذوات القوام الممشوق العبايات البيضاء؛ وذلك لمَا توفره من أناقة وجمال ولكن ما يعيبه هو إظهار حجم الجسم الحقيقي أو زيادته في بعض التصاميم، ولكن إذا كنت من الفتيات اللواتي يفضلن خيارات العبايات البيضاء فيمكن لفتون الجناحي أن تلهمك بإطلالتها عدة أفكار، حيث ارتدت عباية بيضاء واسعة مزينة من الخلف بقماش أسود ومطرزة من الأمام بقطع من القماش الأسود بطريقة شبابية أنيقة، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية بفص أسود، واعتمدت لتكمل جمال الإطلالة مكياجًا ناعمًا يرتكز على رسمة السموكي الترابي في العين مع طلاء الشفاه الزهري.

أما في الخيار الثاني فتألقت بعباية بيضاء فضفاضة مزينة برسمة بوهيمية سوداء بطريقة بسيطة وشبابية، وتجملت بمكياج زهري ناعم لتمنح إطلالاتها المزيد من الأنوثة والجمال.

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إطلالة الفتون الجناحي بعباية أوف وايت

عباية أوف وايت



تعد درجات الأوف وايت من أكثر الخيارات المميزة والرائجة في العبايات، لذا اختارت الفتون الجناحي في إحدى إطلالاتها الصباحية عباية زهرية واسعة مصممة من قماش الحرير الراقي، مع حجاب بدرجة أغمق، واختارت طلاء الأظافر الزهري ومجوهرات فضية مزينة بفصوص زرقاء ناعمة، وزينت إطلالتها بمكياج أنثوي ناعم مرتكز على طلاء الشفتين الزهري بطريقة بسيطة مفعمة بالأنوثة.

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تنسيقات العباية السوداء من الفتون الجناحي

العباية السوداء



تفضل معظم الفتيات العبايات السوداء، لا سيَّما أنها تعتبر الأصل في العبايات الخليجية، ومن وحي الفتون الجناحي اخترنا لكِ عدة تصاميم، حيث ظهرت بعباية سوداء ناعمة مزينة بتطريزات الزهور البيضاء المختلفة بطريقة ناعمة، ومن الناحية الجمالية اختارت الآيشادو البني مع رسمة الآيلاينر المسحوب وطلاء الشفاه البنفسجي لخيار أنثوي فاخر.

وفي إطلالة أخرى انتقت عباية سوداء واسعة مزينة بالريش والتطريزات المنوعة بطريقة أنثوية تلائم مختلف المناسبات، وأكملت جمال مظهرها بالخواتم الفضية والمكياج الشبابي.