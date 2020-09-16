- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعتمد المحجبات تصميمات أنيقة ومحتشمة من أحدث الصيحات الرائجة و في مختلف الأوقات. ويعد الفيست الطويل من القطع المثالية للمحجبات، حيث يمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء في الصيف والشتاء، ويمنح المرأة إطلالة عصرية ومواكبة للموضة.
استوحي طريقة تنسيق الفيست الطويل من وحي الفاشينيستا المحجبات.
تابعي المزيد:فساتين بألوان الباستيل من وحي الفاشينيستا المحجبات
الفيست الطويل بوحي من الفاشينيستا المحجبات
ظهرت العديد من الفاشينيستا المحجبات بالفيست الطويل وتم تنسيقه مع مختلف الأزياء.
اعتمدت دلال الدوب الفيست الطويل باللون الأسود مع كنزة وتنورة باللون الأبيض وحجاب أبيض وحذاء أسود.
كذلك ارتدت مريم محمد الفيست الرمادي مع كنزة باللون الأبيض، وفي إطلالة أخرى نسقت الفيست البني مع قميص أبيض وسروال جينز واسع.
واختارت الفاشينيستا مريم الفيست الكاميل مع أزياء باللون الأبيض وحذاء كاميل.
أيضاً ظهرت الفاشينيستا أمية زين بالفيست البيج مع قميص أبيض وسروال بيج واسع.
تابعي المزيد:استوحي من الفاشينيستا المحجبات آخر صيحات البناطيل
وأحببنا إطلالة الفاشينيستا روزا بالفيست الأسود، حيث نسقته مع كنزة باللون الأبيض وتنورة بليسيه باللون الأسود.
وفي إطلالة الأم وبنتها، اختارت الفاشينيستا سهى الفيست الكاميل مع قميص أبيض منقّط وسروال أسود.
فيما اعتمدت الفاشينيستا سندن قطان الفيست باللون الأخضر الزيتي مع قميص أبيض وحقيبة تجمع بين اللونين.
الفيست الطويل بوحي من نانسي عجرم
لم يقتصر الفيست الطويل على إطلالات الفاشينيستا المحجبات، بل اختارته نانسي عجرم في إطلالة أنيقة وعصرية، ونسقته مع كنزة قصيرة باللون الأبيض وسروال جينز واسع.
تابعي المزيد:موضة "الفيست" لخريف ٢٠٢٠ من مُدونات الموضة
كانت هذه تفاصيل خبر الفيست الطويل للمحجبات من وحي الفاشينيستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.