كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعتمد المحجبات تصميمات أنيقة ومحتشمة من أحدث الصيحات الرائجة و في مختلف الأوقات. ويعد الفيست الطويل من القطع المثالية للمحجبات، حيث يمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء في الصيف والشتاء، ويمنح المرأة إطلالة عصرية ومواكبة للموضة.

استوحي طريقة تنسيق الفيست الطويل من وحي الفاشينيستا المحجبات.

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الفيست الطويل بوحي من الفاشينيستا المحجبات



دلال الدوب

ظهرت العديد من الفاشينيستا المحجبات بالفيست الطويل وتم تنسيقه مع مختلف الأزياء.

اعتمدت دلال الدوب الفيست الطويل باللون الأسود مع كنزة وتنورة باللون الأبيض وحجاب أبيض وحذاء أسود.

الفيست الطويل للمحجبات من وحي الفاشينيستا مريم





كذلك ارتدت مريم محمد الفيست الرمادي مع كنزة باللون الأبيض، وفي إطلالة أخرى نسقت الفيست البني مع قميص أبيض وسروال جينز واسع.

واختارت الفاشينيستا مريم الفيست الكاميل مع أزياء باللون الأبيض وحذاء كاميل.

أيضاً ظهرت الفاشينيستا أمية زين بالفيست البيج مع قميص أبيض وسروال بيج واسع.

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الفيست الطويل للمحجبات من وحي الفاشينيستا روزا

وأحببنا إطلالة الفاشينيستا روزا بالفيست الأسود، حيث نسقته مع كنزة باللون الأبيض وتنورة بليسيه باللون الأسود.

وفي إطلالة الأم وبنتها، اختارت الفاشينيستا سهى الفيست الكاميل مع قميص أبيض منقّط وسروال أسود.

فيما اعتمدت الفاشينيستا سندن قطان الفيست باللون الأخضر الزيتي مع قميص أبيض وحقيبة تجمع بين اللونين.

الفيست الطويل بوحي من نانسي عجرم



الفيست الطويل للمحجبات من وحي نانسي عجرم

لم يقتصر الفيست الطويل على إطلالات الفاشينيستا المحجبات، بل اختارته نانسي عجرم في إطلالة أنيقة وعصرية، ونسقته مع كنزة قصيرة باللون الأبيض وسروال جينز واسع.

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