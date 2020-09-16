للمحجبات.. هكذا تتألقين بصيحة الأزياء البوهيمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - سيطرت الأجواء البوهيمية على خطوط الموضة والأزياء بأسلوب مميز يناسب جميع النساء، وذلك من خلال الألوان والتصاميم الشبابية الحيوية، وفي كل موسم تتفنن دور الأزياء العالمية في وضع أجمل التصاميم البوهيمية بأساليب جديدة ومبتكرة ومواكِبَة لأحدث الصيحات، ولأن هذه الموضة تناسب المحجبات بشكل كبير جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تصاميم محتشمة لتتألقي بها.



تنسيقات الأزياء البوهيمية للمحجبات



هناك عدة طرق يمكنك بها ارتداء الطابع البوهيمي، كالتألق بفستان طويل أبيض مزين بالزهور البنفسجية والطبعات المميزة، وتزيينه بمعطف زيتي وإكسسوارات حيادية، أو اختيار فستان طويل أبيض مزين بخطوط عرضية من القماش الأزرق الناعم، أو الظهور بفستان طويل أحمر مصمم بطابع بوهيمي مرسوم بالأبيض والأزرق، ومع أنه من المعروف أنّ الجلد الإيطالي هو الأرقى عالميًّا فإنه في عروض أزياء 2020 برزت أزياء الجلد بألوان مختلفة بطابع بوهيمي مميز، فيمكنك ارتداء الجلد بقطعة مبهرة مصممة من هذه الصيحة، كفستان من الجلد الطويل باللون البرتقالي والمزين بحزام للخصر وسحَّابات فضية في الجزء العلوي، وأكملي إكسسوارات الإطلالة بالأسود.

اطلالات بوهيمية للمحجبات



كما يمكنك تنسيق تنورة بليسيه بيضاء مع قميص بوهيمي أبيض مصمم بأسلوب عملي مميز ومزين بحزام أسود عريض، أو اختيار فستان أخضر مزين بطبعات اللونين الأبيض والأسود مع تدرجات الأخضر بطريقة بوهيمية مميزة، ولإطلالة أكثر تميزًا وعصرية تألقي بفستان أسود مزين بالرسوم الذهبية والحمراء مع معطف طويل بلون محايد كالبيج، وحذاء بوت طويل بدرجة صارخة كالأزرق أو الأحمر، كما نذكرك أن الجمبسوت البوهيمي من أكثر القطع التي يمكنك ارتداؤها حيث توفر السهولة في الحركة إلى جانب الاحتشام والأناقة، وإن كانت بأكمام قصيرة أكمليها بالبليزر الحيادي أو المصمم بألوان الجمبسوت.

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تنورة بليسيه بيضاء مع قميص بوهيمي أبيض

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نصائح لمظهر مثالي بالأزياء البوهيمية

اطلالات بوهيمية للمحجبات



إن كنتِ تريدين الظهور بإطلالة متكاملة ومميزة بالأزياء البوهيمية، نسقي مع هذه التصاميم البوهيمية إكسسوارات ناعمة ومتعددة؛ لأنها تليق جدًّا مع هذا الطابع، وانتعلي صندلاً بلا كعب بألوان معدنيّة كالذهبي أو الفضّي، أو حذاءً شفافًا لطلّة ناعمة، وابحثي عن الحقائب متوسّطة الحجم بتصاميم تشبه أكياس التسوق، لتضفي عليكِ مظهرًا بوهيميًّا متكاملاً، واختاري السلاسل الطويلة ذات التصميم الناعم، مع ارتداء الكثير من الخواتم الكبيرة الحجم لطلّة بوهيميّة مرحة.

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