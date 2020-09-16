"بسلسلة عين زرقاء".. أول ظهور لـ رضوى الشربيني بعد أزمة الحجاب (صور)

لايف ستايل

شاركت الإعلامية، رضوى الشربيني، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعدة لقطات مصورة جديدة، تستعرض خلالهما إطلالتها ورشاقتها.

وظهرت الإعلامية، بإطلالة رسمية، مرتدية "بليزر" طويل أبيض، مع بنطلون وتوب باللون الأسود.

واعتمدت "رضوى" على الشعر "الليس" المنسدل مع نظارة شمس عريضة أخفت جزءا من ملامحها، مع إكسسوار بسيط أبرزه سلسلة "عين"، معلقة: "أبيض وأسود".

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ويعد هذا الظهور الأول للإعلامية، عقب أزمتها الأخيرة بسبب حديثها عن الحجاب، والذي أثار حالة كبيرة من الجدل بين رافض لتعليقها وداعم لها في أزمتها بعد إحالتها للتحقيق.

حلقة رضوى الشربيني المثيرة للجدل

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني، ضجة كبيرة عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات فكرت في نزعه، بعد سنوات من ارتدائه.

ووجهت "رضوى" رسالة خلال حديثها في برنامج "هي وبس"، المُذاع على فضائية "cbc سفرة"، قائلة "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد الماضي، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.