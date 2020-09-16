"إسراء" تطلب الخلع بعد 5 سنوات زواج: "بيخاف من الفئران"

علاقات و مجتمع

في واحدة من أغرب قضايا الخلع التي شهدتها محاكم الأسرة، والتي أثارت اندهاش الجميع أمام محكمة الكيت الكات، ومع اندهاش الجميع بررت "إسراء.م" دعواها بخوف زوجها المبالغ فيه ورفضه العلاج.

بدأت صاحبة الـ25 عاماً، تذكر المعاناة التي عاشت فيها مع زوجها من وجهة نظرها بسبب داء الخوف الذي اتسم به زوجها، "في فترة الخطوبة مكنش في حاجة واضحة ولا أنه بيخاف بالشكل ده، وبعد الجواز لقيته بيترعب من كل حاجة، بيخاف من خياله بقيت أحس إن أنا الراجل وهو الست من كتر خوفه".

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"الكلاب، القطط، الفئران، والظلام"، أبرز الأشياء التي يتحول زوجها صاحب الـ 30 عامًا، عند رؤيتهم، "بيتحول لطفل صغير وبيفضل يصرخ زي الأطفال، وطلبت منه يروح لدكتور نفسي رفض، وقال لي أنا معنديش حاجة أتعالج منها".

خمس سنوات تحاول "إسراء" إقناع زوجها بالعلاج والاقتراب منه في محاولة التعرف عن أسباب خوفه الزائد، ولكن كانت محاولاتها تنتهي بالفشل وعدم وجود جدوى من الحديث معه.

لم تتحمل إحراج زوجها لها باستمرار في الأماكن المختلفة، "لما كان يشوف قطة ولا النور يقطع في مكان يفضل يصرخ وجسمه يرتعش والناس تفضل تضحك عليه، لحد ما زهقت من المواقف دي وطلبت الطلاق".

كان الرفض المستمر الرد الذي تستقبله "إسراء" على طلب الطلاق، "طلبت منه العلاج مقابل إني أرجع عن طلب الطلاق لكنه رفض، ورفعت عليه قضية خلع علشان أخلص من حياتي معاه".