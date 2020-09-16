"حذف صورها بدون حجاب".. آخر ما طلبته آثار عبدالرؤوف ضحية السرطان

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن، انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة اليوتيوبرز، عقب إعلان وفاة البلوجر وأشهر محاربات السرطان آثار عبدالرؤوف، حيث تحولت حسابات الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، لدفتر عزاء كلُ يرثونها، مكثفين حملات الدعاء من أجلها ولزوجها ووالدتها بالصبر على تلك المحنة.

آثار عبدالرؤوف، صاحبة الـ32 عاماً، التي اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي، عقب زواجها لتنتقل برفقة زوجها إلى إيطاليا، إلا أن القدر كانت له كلمة الفصل، لتذهب روحها لبارئها اليوم.

وتحولت الصفحة الرسمية، للبلوجر الراحلة، خلال الفترة الأخيرة، لساحة للدعاء، حيث بات أصدقاءها والمقربون منها، يطالبون بالدعاء لها والشفاء من المرض الخبيث، الذي انتصر عليها في النهاية.

ودونت " آثار" عدة منشورات، تضمن طلبًا واحدًا بشكل مُكرر قبل دخولها مرحلة العلاج الأخيرة، حيث وجهت طلبها لمتابعيها، بالتوقف عن نشر صورها القديمة التي تظهر فيها قبل ارتداء الحجاب.

وكان آخر ما دونته ضحية السرطان في 3 يوليو الماضي: "لو سمحتم أنا قولت مش عايزه صور ليا نهائي بشعري ومش هسامح حد يحط صوره ليا تاني بشعري، تتمسح لو سمحتوا مش مسامحة ليوم الدين اللي هينزل صوري وربنا هيحاسبه على كده.. اللهم بلغت اللهم فأشهد".

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ويعد هذا المنشور، هو المرة الثانية التي تنوه فيها الراحلة عن هذا الطلب، حيث شاركت متابعيها يوم 26 يونيو الماضي، بمنشور تضمن الآتي: "بوست مهم جدًا واللي مش هيسمعه أنا مش مسامحاه قصاد ربنا، كل اللي عاملي منشن أو تاج بصوري أو فيديو ليا يمسحه لو سمحتم ومحدش يستخدم صوري تاني لو سمحتم اللهم إني أبرئ نفسي شكرا حبايبي وآسفة جدًا".

ثم عادت موضحة لأسبابها في منشور منفصل، قائلة: "انا قررت بما اني اتحجبت وبجتهد فيه اني اشيل كل صوري وفيديوهاتي اللي فيها رقبة باينة إأو دراع أو حتي صورة ملفتة، اللي فات مينفعش مع حجاب فأنا بدأت فعليا امسح كل حاجه قفلت التيك توك، وبمسح كل صوري من الانستجرام والقناه قفلت فيها اغلب الفيديوهات واللايفات اللي جسمي كان بيبان فيها، وبوطي بعمل روتين كل الكلام اللي فيه اي حاجة من اللي قولتها فوق".

وتابعت: "أنا مسحت منه كتير ولسة فاضل كتير للاسف عشان بقاله تلات سنين معمول فكتير عليا وأنا اصلا اعصابي بتترعش فشغالة فيهم وبحاول بسرعة كل اللي طلبته منكم أان اي حد عاملي تاج أو منشن يمسح منه ويساعدني صوري أو فيديوهاتي حتي لو بالحجاب هتساعدوني".