منها عصير الأناناس.. 6 مشروبات للتخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يساهم تناول بعض المشروبات في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة معدل حرق دهون بالجسم، ما يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن التي يتم اكتسابها بسهولة، بينما يصعب التخلص منها. اضغط هنا

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