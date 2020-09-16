"ضعها أو شمها".. استخدم هذه الزيوت العطرية لتخفيف الآلام وتقليل الالتهابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يمكن أن تكون الزيوت أحد العلاجات الفعالة لعلاج آلام الجسم والعضلات المزمنة، وقد تكون فعالة مثل الأدوية، لما لها من خصائص مختلفة تهدئ الآلام وتقلل الالتهابات.

والعلاج بروائح الزيوت أو وضعها على الجسم، أحد أكثر أشكال الطب التكميلي والبديل، يُعرف بالطبابة البديلة، وهو نظام طبي يعزز الصحة، ويخفف الأمراض، وذلك بحسب ما ذكر موقع "super loud mouth"

وتشير الدلائل إلى أن الأدوية قد تسبب ضررًا عند تناولها بشكل منتظم لفترة طويلة، لذا استخدام الروائح للعلاج يحد من الإجهاد ويتحكم فيه.

ما هي الزيوت الأساسية لتخفيف آلام الجسم؟

تشمل الزيوت الأساسية لعلاج آلام الجسم المستخلصات النباتية القوية، مثل النعناع والبابونج الروماني واللافندر، أما الزيوت التي تساعد على تخفيف آلام الأعصاب تشمل القرنفل، وزهر البرتقال، والكوبيبا، والكركم.

زيت النعناع العطري:

يشتهر زيت النعناع بأنه يرخي العضلات لاحتوائه على المنثول وهو مكون نشط ومسكن مبرد، كما ثبت علميًا أنه يساعد في تخفيف الصداع ويكافح الالتهاب، ويحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادات البكتيريا والفطريات والأكسدة.

زيت البابونج الروماني العطري:

يستخدم كمهدئ للأعصاب ويكافح القلق، ويجعل الجسم مسترخيا، كما أنه يخفف آلام العضلات.

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يتم تقطير زيت البابونج من أزهار النبتة، وله رائحة فواكه طازجة تشبه التفاح، ولونه أزرق ويتحول لونه بعد التخزين إلى اللون الأصفر الداكن ولكنه يظل محتفظ بفعاليته.

زيت اللافندر:

أحد أكثر الزيوت شهرة في العالم لعلاج آلام الجسم والعضلات، وهو مناسب جدًا للذين لا يحبون استخدام المواد الكيميائية أو لديهم بشرة حساسة.

زيت الشمر:

من الزيوت الفعالة لعلاج آلام الجسد أو آلام العظام والعضلات، فقد ثبت أنه يخفف من توتر العضلات ويمنع التشنجات والآلام، ومهم لمرضى الألم العضلي والليفي والتهاب المفاصل والتصلب المتعدد، وكمسكن لآلام الرأس والمعدة.

كيفية استخدام الزيوت الأساسية؟

يشير العلاج بالروائح إلى أن استنشاق هذه الزيوت العطرية، ما يساعد على مقاومة الصحة الجسدية والعقلية بشكل فعال.

وقد ثبت أن المركبات العطرية الصحيحة لها تأثيرات علاجية،و يعتقد الخبراء أن العلاج بالروائح ينشط مناطق في أنفك تسمى المستقبلات الصغيرة، والتي ترسل رسائل إلى دماغك من خلال جهازك العصبي. ويُعتقد بعد ذلك أن هذه الزيوت تنشط مناطق معينة من دماغك تساهم في عواطفك، مثل الجهاز الحوفي وما تحت المهاد.

ويمكنك أيضا وضع الزيوت على الجلد، ولكن يجب يتم تخفيفها أولا؛ لأن بعض الزيوت الأساسية تحتوي على تركيزات عالية من المركبات الموجودة في النباتات، وإذا تم وضعها على الجلد دون تخفيف، يمكن أن تسبب مشاكل. ويوصى عادةً باختبار الزيوت العطرية على جزء صغير من الجلد ومراقبة آثارها، وفي حالة حدوث طفح جلدي أو تهيج لا تستخدمه إلا بعناية.