بعد عودتها.. تعرف على أسعار أماكن الأفراح الأوبن إير في القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أزمة فيروس كورونا، إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد.

ونستعرض أبرز أسعار قاعات الأفراح "الأوبن إير" في القاهرة الكبرى.

- فيلا لابروجا بالعبور جمعية أحمد عرابي

وتبدأ الأسعار من 10 آلاف حتى 30 ألف جنيه، بحضور 150 فرد

الخدمات

إيجار حديقة الفيلا بحمام السباحة، وغرفتين مكيفتين لتجهيز العروسين، عشاء عبارة عن جاتوه- باتيه- كانز- مياه.

- فيلا الباشا أوبن إير المريوطية هرم

السعر بـ10 آلاف جنيه، 200 فرد

وتشمل الخدمات

فيديو 3 ساعات.

كوشة + بيست مضئ دانس فلور.

زفة دمياطي.

فقرة التنورة.

طرابيزات مضيئة.

مولد بجانب إضاءة شاملة للفيلا بالبيبي لايت والكشافات.

بوفيه تشكيلة من المخبوزات (باتيه-بيتزا -باتون ساليه - بوريك جبنة ) + جاتوه + مشروب غازى + شربات للعروسين.

أو هاي تي بلس تشكيلة من المخبوزات (باتيه + بيتزا + باتون ساليه +بوريك جبنة ) + جاتوه + سندوتش بانيه او كفته + 2قطعة حلويات شرقي +مشروب غازي.

- فيلا ريحانة

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طريق سقارة السياحي على بعد حوالى 3 دقائق من دائري المنيب - ‎المريوطية، الجيزة، من 100 فرد حتى 500، بأسعار تبدأ من 12 ألف حتى 25 ألف.

الخدمات

طراز معماري مختلف مناسب لفوتوسيشن رائع

مساحات خضراء بين الأشجار والنخيل مع ديكورات مختلفة تناسب كل الأذواق

توفير مطبخ وشيفات متخصصين في تجهيز الأكل وخدمة من طاقم عمل.

4 اختيارات لبوفية الفرح:

1- بوفيه المشويات: ربع فرخة + اصابع كفتة + ارز بسمتي + سلطات + عيش + جاتوه + بسبوسة + جلاش + كانز + مياة معدانية كبيرة لكل ترابيزة + تورتة 3 دور للعروسين.

2- بوفيه ساندوتشات: ساندوتش كفتة + ساندوتش فراخ بانيه + جاتوه + كانز + مياه معدنية كبيرة لكل ترابيزة + تورتة 3 دور للعروسين.

3- بوفيه هاي تي: جاتوه + باتيه + ميتي بيتزا + بوريك بالجبنة + 1 كانز + مياة معدنية كبيرة لكل ترابيزة + تورتة 3 دور للعروسين.

4- بوفيه مفتوح: 2 ديك رومي لكل 100 فرد + ارز بسمتي + فراخ بانية + كفتة مشوية + مكرونة باللحمة المفرومة + محاشي مشكل + + سلطات + عيش + جاتوه + بسبوسة + جلاش + كانز + مياه معدنية كبيرة لكل ترابيزة + تورتة 3 دور للعروسين.

- فيلا "Andarws" بالزمالك في الجيزة

يتراوح أسعار الحديقة المطلة على النيل من 14 ألف جنيه إلى 20 ألفًا على حسب عدد الساعات، وتتسع حتى 250 فردًا، ويقع بشارع النيل في الجيزة.

- family park الرحاب– القاهرة الجديدة

هي عبارة عن حديقة على مساحة كبيرة في "كومباوند الرحاب"، ويختلف أسعارها، وتسع من 200 إلى 400 فرد.

بانوراما حرب أكتوبر.. صلاح سالم

عبارة عدة قاعات في مكان واحد، ولكن بشرط أن يكون الفرح كامل بالديكورات والبوفيه من المكان ويتراوح أسعاره من 17 إلى 20 ألف جنيه.

الحديقة الأندلسية

امتداد شارع رمسيس بجوار وزارة المالية

الأسعار 10000 جنيه لـ100 فرد، و15 ألف لـ200 فرد، حسب المكان الذي يتم اختياره، السعر شامل التجهيزات ووجبة (ساندوتش، جاتوه، بيبسي).