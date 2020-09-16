للسيدات فقط.. كامب فندقى لإنقاص الوزن: الليلة بـ1300 جنيه

صحة

خسارة الوزن بطريقة صحية، والحصول على جسدٍ مثالي، حلم كل السيدات، إلا أن بعضهن لا يمتلك الإرادة القوية، وهو ما يؤثر على صحتهن ويضعف مناعتهن، لذا قامت ندى تعلب، بتأسيس أول كامب فندقى رياضي، بطريق إسكندرية الصحراوي، يستقبل السيدات اللاتي يرغبن في إنقاص وزنهن، لمدة تتراوح بين أسبوع و22 يوماً، حيث ينعزلن عن العالم الخارجي، ويتبعن نظاما غذائيا صحيا، ويمارسن الرياضة.

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الكامب وسيلة مبتكرة لتشجيع السيدات على اتباع الأنظمة الغذائية الصحية لإنقاص أوزانهن، وأيضاً تحفيزهن على ممارسة الرياضة، ويشمل البرنامج الرياضي: "وجبات صحية يومية، حصص تغذية لاعداد الأكل الصحي، ومساج، وعلاج طبيعي"، ويصل سعر الليلة إلى 1300 جنيه، وتختلف أسعار المبيت بالفندق حسب عدد الأيام، الـ8 أيام بـ10 آلاف و800 جنيه، والـ15 يوم بـ20 ألفا و300 جنيه، والـ22 يوم بـ29 ألفا و100 جنيه: "الكامب بيستقبل السيدات المصريات، والأجنبيات أسعارهم ترتفع بنسبة بسيطة عشان يناسب كل الفئات اللي حابين يشتركوا في البرنامج".

تضع "ندى" نظام يومي، لكافة المشتركات، ويبدأ يومهن من 6 صباحاً حتى 6 مساءً، ويتناولن 5 وجبات صحية خلال يومهن، ويمارسن الرياضة في توقيتات مختلفة صباحاً ومساءً: "الكامب بيستقبل 20 سيدة فقط عشان أقدر أتابعه كويس جداً ونحدد لهم نظام غذائي ورياضي وأتابعهم".

ووفقاً لـ"ندى"، هناك بعض المدربين الرياضين واخصائي تغذية لمتابعة المشتركات طوال فترة إقامتهن بالكامب: "خلال فترة وجودهم بنعمل دورات تدريبية ليهم عشان يتعلموا اعداد الاكل الصحي وممارسة الرياضة الصحيحة عشان لما يغادورا الكامب يكون ده نظام يومهم الصحي ويكملوا"، وبالفعل هناك بعض السيدات استطعن تحويل حياتهن إلى الأفضل.