قبل رودينا والسيدة العاملة.. المرأة في المقدمة خلال لقاءات الرئيس السيسي

علاقات و مجتمع

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بعد إشادة السيسي به.. من المرأة قائدة "مسبار الأمل" من الأرض للمريخ؟

حظيت المرأة المصرية باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أداء اليمين الدستورية أمام الشعب، وكأنه تعهد لها أن يكون خير سند ومعين، ومنذ ذلك الحين لا يخلو مؤتمر إلا وكانت المرأة حاضره بقوة وآخرها اليوم، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، قائلًا: "هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة فى العمل مع انتهاء اليوم الدراسي وتصطحب أولادها، وهذا العام الوضع مختلف فالطلاب في المنزل، ولذلك علينا دراسة وضع المراة العاملة فى إطار تخفيف الحضور للمدراس، بحيث تكون الأولوية للسيدة التي لديها أولاد في المدارس".

وخلال تكريم الطالبة رودينا والتي حصلت على المركز الأول في الثانوية العامة "مكفوفين"، والطالب محمد والذى تغلب على مرض السرطان منذ صغره ودخل كلية طب الأسنان، سأل الرئيس محمد ورودينا عن حلمهما فبدأ بالأخيرة قائلًا: "أنا مش عارف أقدملكم إيه يا رودينا نفسك في إيه تاني أنا بدأت برودينا يا محمد عشان هي فتاة اتفضلي نفسك في إيه يابابا".

وتستعرض "هُن" كيف كانت المرأة المصرية حاضرة في لقاءات الرئيس السيسي في التقرير التالي:

"خلوا بالكم المرأة قادمة"

وخلال مؤتمر "حكاية وطن" الذي عُقد في يناير 2018، وتحديدًا خلال الحفل الافتتاحي، قال الرئيس السيسي، إن المرأة تحملت الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، وواجهت التحديات وهزمتها وتولت مناصب في الوزارة والبرلمان.. "خلوا بالكم يا رجالة من المرأة.. فهي قادمة".

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"بتشتغل جوا وبرا وشايلة الهم"

وقال خلال جلسة "دور المرأة في صناعة القرار"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الذي أقيم في نوفمبر 2017: "المرأة في مصر أكثر من كل دول العالم، لها دور عظيم، تعمل في البيت، والعمل، وتشيل الهم وبتخاف علي بيتها وولادها".

لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية وفي نهاية العالم الماضي وتحديدًا خلال منتدى أسوان للسلام كانت المرأة بطلة حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد أنه لولا وجود المرأة ما وجدت الإنسانية، مضيفًا، "مش إحنا اللي هنديكم مكانكم، أنتوا تتقدموا الصفوف وتاخدوا المكان والمكانة التي تستحقونها، مش إحنا اللي بنديكم، أنتوا اللي بتستحقوا ذلك".

وأضاف، "لو احنا عندنا إنصاف في عقولنا ونفوسنا وتقديرنا ناخد بالنا من الدور اللي المرأة بتعمله، كتير مننا مياخدش باله، ولولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية، كونوا بحق رجال، فالرجال مروءة، شهامة، اعتدال، وتوازن، وأنحني احترامًا وتقديرًا للمرأة".

وأشار إلى وصيتين لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الأولى تتعلق بالعبادة، والأخرى تتعلق بالحياة: "اللي تتعلق بالحياة، قال استوصوا بالنساء خيرًا، عاوزين نشوف هنعمل إيه خير عشان ننفذ هذه الوصية اللي هي إكرام واحترام المرأة".

"الصعيديات أحسن ستات"

أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الدوري للشباب، بمدينة أسوان، يوم 27 يناير عام 2017، وجهت فتاة صعيدية كلمتها إلى الرئيس قائلة إن الدولة تسيء معاملة أهل الصعيد وتعتبرهم درجة عاشرة، ما أثار غضبه ورد قائلًا: "الصعيد دول أحسن ناس أنتِ بتوجعيني وتألميني، من فضلك الصعيد لا هي جلابية ونكتة، الصعايدة هم أرجل ناس وأحسن ستات".

"لها دور عظيم في الاستقرار"

قال الرئيس السيسي إن المرأة المصرية لها دور عظيم في استقرار مصر، والحفاظ على هوية الدولة، خلال مشاركته في منتدى إفريقيا عام 2017.

تحفيز "أم كلثوم بمؤتمر الشباب"

وفي يوليو 2019، فاجأ الرئيس السيسي جميع الحضور بالمؤتمر السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بالصعود للمسرح واصطحاب الشابة الكفيفة "هديل ماجد" الشهيرة بـ "أم كلثوم" لالقاء التحية ومساعدتها في النزول، بعد أن قال لها "أنا نفسي أسمع صوتك" والتي كانت بمثابة عبارة تحفيزية، ردا على طلبها: "عاوزة أغني قدامك، أنا عاوزاك تسمع صوتي".

5 رسائل دعم وجهها السيسي للمرأة في منتدى شباب العالم

وحرص الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم الثاني عام 2018 الذيس أقيم في شرم الشيخ دعمًا للمرأة المصرية من خلال تمكينها اقتصاديا وأن المرأة لها وضع خاص لأنها كل شيء وليست 50% فقط، متابعًا: "المصريين عارفين ده عني" في إشارة إلى رؤية المواطنين إلى توجيهاته بدعم المرأة.

وأوضح السيسي، أنه لدينا تقدير خاص للمرأة، وأي توصية خاصة بها تلقى منا استجابة.

ووجه الرئيس السيسي، بضرورة توفير التمويل اللازم للمرأة كي تعمل، وذلك خلال جلسة "أجندة 2063- إفريقيا التي نريدها" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2018، "المرأة المصرية ليست 50% ولكنها كل شيء في بلدنا الصراحة، ومصر لديها برامج خاصة لرعاية المرأة".

السيسي يوجه تحية إلى المرأة المصرية في "حكاية وطن"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز إلى المرأة المصرية، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر"حكاية وطن" عام 2018، والذي عرض إنجازات مصر والأجهزة التنفيذية خلال الـ4 سنوات الماضة.

ووجه الرئيس، تحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية التي تحملت وقدمت الكثير من التضحيات، قائلًا: "تحية لكل أم وزوجة وأخت وابنة تحملت الكثير، وضحت من أجل رفعة هذا الوطن".