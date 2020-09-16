"البنت بتاعة الموز".. 12 معلومة عن البلوجر آثار عبدالرؤوف ضحية السرطان

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن، انتابت الجميع، عقب إعلان وفاة البلوجر وأشهر محاربات السرطان اثار عبدالرؤوف، حيث تحولت حسابات الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، لدفتر عزاء كلُ يرثونها، مكثفين حملات دعاء من أجلها ولزوجها ووالدته بالصبر على تلك المحنة.

تجربة قاسية استمرت لأعوام اختبرت صبر البلوجر آثار عبدالرؤوف، والتي حاولت التحلي بالقوة والصمود أمامه حتى تستطع الانتصار عليه، إلا أن إرادة الله ومشيئته كانت فوق كل اعتبار، إذ استرد الله أمانته الذي استودعها بها، حتى توفيت قبل ساعات بعد معاناة مع سرطان الثدي، في إيطاليا، حيث تتواجد برفقة زوجها هناك.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن البلوجر آثار عبدالرؤوف، خلال السطور التالية.

- آثار عبدالرؤوف، واحدة من أشهر المدونات عبر السوشيال ميديا.

- ولدت في 12 ديسمبر عام 1986، وتبلغ من العمر 34 عامًا.

- درست اللغة الإيطالية في كلية دونبوسكو، في 25 فبراير عام 2017.

- تخرجت من الجامعة الأمريكية في مصر عام 2014.

- أنشأت قناة على موقع "يوتيوب" الشهير، باسم "يوميات آثار ومحمد في إيطاليا"، وهي قناة منوعة تقدم من خلالها حلقات كوميدية متنوعة بين الطبخ والريفيوهات في الموضوعات المختلفة التي تهم المجتمع.

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- أنشأت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُعرف باسم "البنت بتاعت الموز"، الخاص بعناية الشعر والبشرة، متناولةً الموضوعات التي تهم المرأة العربية.

- أصيبت بسرطان الثدي، بعد شهرين من زواجها والانتقال للعيش في إيطاليا برفقة زوجها.

- فقدت جنينها الأول في اليوم الذي علمت به نتيجة اختبار الحمل.

- حذفت آثار كل صورها، بدون حجاب، وطلبت من الأهل والأصدقاء، حذف صورها من المجموعات المختلفة، وكذلك كافة الفيديوهات التي تظهر فيها بدون حجاب، وطلبت عدم استخدام صورتها في أي جروب أو صفحة على "فيسبوك".

- قبل 5 أشهر دونت البلوجر آثار عبدالرؤوف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، منشورا تروي كواليس خضوعها لعمليه جراحية، قائلةً "ادعولي هعمل عملية بكرة، هشيل صدري اليمين بالكامل ومش هينفع حتى يتركب بداله سيليكون وهتحجز فالمستشفى لأن السرطان اللي طلع في العينة نادر وصعب تجربة يا تنجح يا تفشل فإيد ربنا وحدة محدش بيضمنلي حاجة حتى الدكاترة".

وتابعت آثار، "أوعوا تحسدوني على حياتي.. انتوا في نعمة كبيرة مش حاسين بيها واحمدوا ربنا على الصحة وخافوا من زوال النعم".

- تبرعت بعلاج للمصابين بالسرطان لغير القادرين على تكاليف العلاج.

- توفيت قبل ساعات بعدما تملك سرطان الثدي منها، ووفاتها أثارت الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت حساباتهم لدفاتر عزاء.