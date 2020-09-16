5 فيديوهات لـ أحمد حسن وزينب مع طفلتهما أثارت الجدل: مستفزة

علاقات و مجتمع

منذ ولادة الطفلة أيلين، وهي بطلة فيديوهات الثنائي أحمد حسن وزينب، حيث يدير أحمد حسن قناة ضخمة على يوتيوب، يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 5 ملايين، وليحافظ على صدارته على الموقع الشهير، والتربح وراء فيديوهاته يقدم محتوى يصنفه البعض عنيفا ضد طفلته أيلين، آخرها فيديو مقلب ظهرت فيه زينب بوجه داكن ما تسبب في رعب الطفلة، وهو ما أدى إلى تقديم بلاغ ضدهما من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

استمعت نيابة البساتين بإشراف المستشار مصطفى المتناوي لأقوال مسؤول بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، حول اتهام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بالاتجار في البشر وتعريض حياتة طفلتهما للخطر واستغلالها بشكل سيئ وصناعة فيديوهات للتربح من خلفها.

كما وصل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، إلى نيابة البساتين لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.

وهذا ليس الفيديو الأول، حيث نشر الثنائي فيديوهات للطفلة أيلين يعتبرها رواد مواقع "السوشيال ميديا"، مستفزة.

فيديو المقلب

وهو الذي تسبب في القبض على الثنائي، والتحقيق معهما بعد سلسلة طويلة من الفيديوهات الاستفزازية مع طفلتهما أيلين.

ونشر الزوجان مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الأم "زينب" بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التي دخلت في نوبة بكاء وصراخ حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الأبوان في حالة ضحك شديد.

الاستحمام

وفي مقطع سابق، صور أحمد حسن وزينب طفلتهما أثناء الاستحمام، بينما كانت مشاعر الرعب تسيطر على ملامحها، وهو ما أثار غضب الكثيرين الذين تساءلوا عن كيفية إظهار تفاصيل الحياة الشخصية للآخرين لجلب "الليكات والشير".

وأظهر مقطع الفيديو الذي بلغ مدته 10 دقائق، تجريد الأبوين لرضيعتهما "إيلين" لملابسها ووضعها في حوض الاستحمام وسط الصابون والماء، وفي مشهد آخر أظهر تجفيف شعرها بمجفف كهربائي.

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باروكة أيلين

ومن خلال إكسسوارات ذهبية وباروكة بشعر كثيف، حاول الثنائي تغيير شكل ابنتهما، وهو ما دفعها للصراخ، ونشرا ذلك في مقطع فيديو بعنوان: "غيرنا شكل بنتنا أيلين".

في التطعيم

ومن أولى مقاطع الفيديو التي حرص الثنائي على نشرها، كان داخل مكتب الصحة، إذ وثق أحمد حسن وزينب، فيديو استخراج شهادة ميلاد طفلتهما وتطعيمها: "أخيرًا هنستلم شهادة ميلادها.. عشان أحمد هيطلعلها جواز السفر.. لأنه واعدنا بجولة سياحية برة مصر.. وكنا مستنين إيلين"،

الأمر الذي أثار دهشة البعض الذين استنكروا إصرار أحمد حسن وزينب، على نشر تفاصيل حياة طفلتهما الخاصة.

داخل المستشفى

وثق أحمد حسن وزينب كذلك ولادة الطفلة، بمقطع فيديو طويل من داخل المستشفى، وثق لحظة الولادة، واستلامهما الطفلة، على "يوتيوب".