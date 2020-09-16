علاقات و مجتمع
بين الحين والآخر يتصدر اسم الناشطة السعودية هند القحطاني، المشهد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما بين تصريحاتها المثيرة للجدل وإطلالاتها المثيرة، لتعود من جديد عبر موقع "يوتيوب" الشهير، بفيديو تتحدث فيه عن النقاب والكمامة.
مقطع فيديو لا يتعدى مدته دقيقة، ظهرت خلاله "هند"، تتحدث عن الكمامة الواقية، قائلةً "أكره الكمامة لأنها تذكرني بالنقاب، شيء خنقة.. أتعب نفسيا أتجنن من شيء أسمه كمامة".
وكانت ظهرت الناشطة خلال مقطع الفيديو مرتدية سترة داكنة اللون، بفتحة صدر واسعة كشفت عن مفاتنها.
وقالت القحطاني خلال الفيديو، "أنا لابسة من المكان ده، وهي حمالات تنفع مع الفساتين اللي ليها فتحة صدر واسعة، خفيفة ومش بتبان، وأنا زيي زي أي ست طبيعية مفيش سيليكون ولا حاجة".
كانت هذه تفاصيل خبر هند القحطاني تثير الجدل من جديد: أكره الكمامة "بتفكرني بالنقاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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