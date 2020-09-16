منها تجنب الحمل.. نصائح للمتطوعات في تجارب لقاح كورونا

صحة
كتب: وكالات -
03:57 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
قد تتطوع الكثير من السيدات حول العالم للمشاركة في التجارب التي تجرى على أنواع اللقاح المختلفة، وعليه قدم بروتوكول التجارب السريرية للقاح الروسي ضد كورونا حزمة من الإرشادات للسيدات لاتباعها قبل الحقن.
ووفقا للوكالة الورسية، فإنه لا ينصحن بالحمل لهؤلاء السيدات، ويتعين على الجميع الإقلاع عن الكحول والحد من التدخين.
وتقول الوثيقة الطبية: "إذا قررت المشاركة في الدراسة، فلا ينصح خلال فترة إجرائها بالحمل، والإرضاع، والتبرع ببويضة لمدة ثلاثة أشهر بعد التطعيم".
كما وجهت الوثيقة الطبية نصائح بالمثل للمشاركين الذكور، بتجنب الإنجاب وعدم التبرع بالحيوانات المنوية للتخصيب في المختبر خلال فترة التجارب، ولمدة ثلاثة أشهر بعد الانتهاء منها.
ويتوجب على المتطوعين أيضا التوقف عن تعاطي الكحول قبل التطعيم بثلاثة أيام، ويجب عليهم خلال فترة التجارب، الامتناع عن الاستهلاك المفرط للكحول.
علاوة على ذلك، ينصح المشاركون في تجارب لقاح "سبوتنيك V" لما بعد التسجيل، بالتقليل من تدخينهم إلى عشر سجائر يوميا.
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