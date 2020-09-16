الامارات | أنغام تنفي شائعة زواجها من هاني فرحات.. مجرد صداقة بريئة

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنفي شائعة زواجها من هاني فرحات.. مجرد صداقة بريئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت الفنانة المصرية أنغام الشائعة التي انتشرت بشكل كبير في الأيام الماضية حول زواجها من المايسترو وقائد فرقتها الموسيقية هاني فرحات، مؤكدة أنه لا تربطها به إلا "علاقة صداقة بريئة تعود إلى سنوات الطفولة"، وذلك، عبر تغريدة نشرتها النجمة المصرية عبر حسابها الموثق على موقع التغريدات "تويتر".

وجاء في تغريدتها" الأخبار المتداولة عني غير صحيحة، رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

وكانت بعض المواقع، قد تداولت في الآونة الأخيرة، مجموعة من الصور التي جمعت النجمة أنغام بالموسيقار هاني فرحات في الحفلات والبروفات، ملمحة لوجود قصة حب تجمعهما لافتين إلى إخفاء النجمة كعادتها خبر ارتباطهما القريب عن الجمهور، تماما كما فعلت سابقا حينما ارتبطت الموزع أحمد إبراهيم. فيما نقلت مصادر صحافية عن صحيفة "الدستور" خبر وجود علاقة عاطفية فعلية تربطهما منذ فترة ماضية إلا أن فكرة الزواج لم تكن مطروحة ولم تطرح بعد إلى حد اليوم.

يذكر أن أنغام سبق لها الزواج من مهندس الصوت المصري مجدي عارف والموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي في عام 2004 ومن الفنان أحمد عز في 2014 حيث أكد النجمان هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بمواجهتهما مشكلة حضانة تتعلق بطفلي أنغام، وأنها وعز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وفي فبراير 2019، أعلنت أنغام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم الذي انفصلت عنه رسمياً في 8 مارس من هذا العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news