الامارات | لص يسرق «ثروة» بنصف مليار دولار في وضح النهار

شكرا لقرائتكم خبر عن لص يسرق «ثروة» بنصف مليار دولار في وضح النهار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لص في هونغ كونغ في سرقة مجموعة طوابع ومخطوطات تفوق قيمتها نصف مليار دولار، خلال عملية سطو نفذها في وضح النهار.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، إن السارق دخل إلى شقة تابعة لهاوي الجمع الصيني فو شونشاو داخل مبنى مؤلف من 16 طابقاً في حي كولون المفعم بالحياة، حيث نفذ عملية السرقة التي استمرت ساعتين.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن القيمة الإجمالية للمسروقات تصل إلى أربعة مليارات دولار محلي (516 مليون دولار أميركي). وتشمل خصوصاً وثيقة خطّها بيده الزعيم الراحل ماو تسي تونغ وخمسة طوابع قديمة قيّمة للغاية.

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وكان فو العضو في جمعية جامعي الطوابع في هونغ كونغ، موجوداً في البر الصيني الرئيس عند حصول السرقة في 10 سبتمبر الجاري، وفق المصدر في الشرطة.

وأشارت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» إلى أن قيمة المسروقات لم تُقدر بدقة إلا بعد عودة ابنة فو إلى هونغ كونغ لمساعدة المحققين.

وكانت المقتنيات المسروقة موجودة داخل درج مقفل بالمفتاح في الشقة.

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