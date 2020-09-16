الامارات | الكويت.. سجن الفنان فرحان العلي وتغريمه وإبعاده بسبب "فيديو خادش للحياء"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة «الجنايات» في الكويت بحبس الفنان الباكستاني فرحان العلي، سنتين مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 1000 دينار، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وحسب صحيفة القبس، أسندت النيابة العامة إلى الفنان - الذي اعتاد أن يظهر في أدوار «كومبارس» في مسرحيات ومسلسلات كويتية - تهمة نشر فيديو خادش للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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