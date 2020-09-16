أطعمة ومشروبات احرص على تناولها باستمرار.. تمدك بالطاقة خلال دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحتاج الجسم دوما إلى طاقة كافية تستمر على مدار اليوم، وهناك العديد من الخيارات الصحية التي تساعده على ذلك.

نورد لكم العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المنشطة، مثل الألياف وفيتامين B12، وتمنح شعورا بالنشاط خلال دقائق، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- دقيق الشوفان:

يعتبر تناول وعاء من الشوفان خيارا جيدا بدلا من تناول فنجان القهوة في الصباح، نظرا لأن الكربوهيدرات المعقدة الموجودة به تساعد على الحفاظ على نشاطك، بالإضافة إلى أنه يعزز إنتاج السيروتونين الذي يساعد على مكافحة الإجهاد وتعزيز وظيفة التعلم والذاكرة.

2- النعناع:

يقول الباحثون إن استنشاق رائحة النعناع تزيد من اليقظة وتقلل من التعب، كما يساعد أيضا على إنقاص الوزن، ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الطب العصبي وجراحة العظام أن الأشخاص الذين يستنشقون النعناع كل ساعتين يفقدون نحو 5 كيلو في الشهر.

3- حبوب السمسم:

بذور السمسم غنية بالمغنيسيوم، وهو عنصر غذائي يساعد في تحويل السكر إلى طاقة، بالإضافة إلى أن محتواه من الألياف والدهون الصحية تسهم في استقرار مستويات السكر في الدم للحصول على طاقة مستدامة طوال اليوم.

4- الماء:

الجفاف أحد الأسباب الرئيسية لضعف الطاقة، لذا عندما لا يكون لدى جسمك ما يكفي من الماء لأداء الوظائف اليومية العادية، يصبح من الصعب الحفاظ على التوازن، ما يؤدي إلى ضباب الدماغ الشائع جدا، لذلك من الأفضل عند الشعور بالتعب، التحقق من كمية الماء التي تتناولها.

5- الشوكولاتة الداكنة:

غنية بالثيوبرومين، وهو منبه طبيعي مشابه للكافيين، ويمكن للشوكولاتة الداكنة أيضا أن تحفز إنتاج السيروتونين، ما يساعد على تحسين ورفع الحالة المزاجية، وبالتالي حصول الجسم على الطاقة.

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6- الفاصوليا:

غنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتين، ما تساعد على استقرار مستويات الطاقة، بالإضافة إلى محتواها من فيتامين ب والحديد، يؤدي إلى إمداد الجسم بالطاقة.

7- البطيخ:

من الفواكه الصيفية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، إضافة إلى أنها تحتوي على فيتامين B6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يجعلها تتمتع بخصائص معززة للطاقة بشكل طبيعي.

8- البروكلي:

يحتوي البروكلي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة والكروم، وهو معدن يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، لذا يعتبر من المنبهات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة.

9- الأفوكادو:

مصدر للدهون الصحية الأحادية غير المشبعة وفيتامين ب، ما يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة بشكل طبيعي.

10- السردين:

هو أحد أغنى مصادر فيتامين ب 12، وهو عنصر غذائي ضروري للمساعدة في تحويل الطعام إلى طاقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد محتواه من البروتين في استقرار مستويات السكر في الدم، بينما قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة به في تقليل الالتهابات المسببة للإرهاق.

11- الكاجو:

إلى جانب اللوز والبندق، يحتوي الكاجو على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يساعد على تحويل السكر إلى طاقة بينما يساعد البروتين الموجود ب على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى محتواه من النحاس ضروري أيضا لإنتاج الطاقة.