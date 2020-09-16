كورونا اليوم: ترامب يعلن جاهزية لقاح خلال أسابيع.. وهذه علاقة الشخير بـ"كوفيد 19"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر الخليج 365، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

علاقة الشخير بـ"كورونا"

حذر خبراء الصحة من أن الأشخاص الذين يعانون "الشخير" قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا بثلاث مرات، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحثّ الخبراء، الذين يعانون من الشخير الصاخب، وانقطاع النفس الانسدادي خلال النوم، على اتخاذ احتياطات إضافية، لأن حياتهم في خطر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجرى علماء جامعة وارويك بإنجلترا، مراجعة لـ 18 دراسة حول علاقة توقف التنفس أثناء النوم وفيروس كورونا، ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة، التي تسبب الشخير والاختناق عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء مؤقتًا أثناء النوم، معرضون بشكل أكبر لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب الفيروس.

هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد أيضًا من مخاطر الوفاة إذا أصيبوا بكوفيد-19.

ألمانيا تستثمر 900 مليون دولار من أجل "اللقاح"

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها تقدم ما يصل إلى 750 مليون يورو (892 مليون دولار) لدعم 3 شركات أدوية محلية، تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

Advertisements

وأوضحت وزيرة التعليم والبحث العلمي، أنيا كارلتشيك، أن الحكومة وافقت بالفعل على تزويد شركتي "بيونتيك"، و" كيورفاك" بمبلغ بمبلغ 375 مليون و230 مليون يورو على التوالي، لتطوير لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي.

مشاكل يعاني منها المرضى بعد أشهر من التعافي

وكشفت دراسة جديدة أن 70% على الأقل من مرضى فيروس كورونا يعانون من مشاكل في الرئة بعد أشهر من مغادرة المستشفى.

وفحص الباحثون في مقاطعة خنان بالصين، 55 مريضا تعافوا وسُمح لهم بالذهاب إلى العمل، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة EClinicalMedicine.

وتقول الدراسة إن أربع حالات فقط اعتبرت شديدة، على الرغم من أن أيا منها لم تتطلب جهاز التنفس الصناعي، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".

ولكن بعد ثلاثة أشهر من خروجهم من المستشفى، ما زال العديد من المرضى يعانون من الأعراض المزمنة. واشتكى ما يقرب من الثلثين من مشاكل تشمل ضيق التنفس والسعال ومشاكل الجهاز الهضمي والصداع.

لقاح كورونا ربما يكون جاهزا في غضون 4 أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاحا لفيروس كورونا ربما يكون جاهزا للاستخدام في غضون أربعة أسابيع.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء: "ربما كانت الإدارة (الأمريكية) السابقة ستستغرق سنوات لتوفير لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجمع الموافقات.. نحن على بعد أسابيع من الحصول عليه. ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وأثارت سلطات الصحة العامة مخاوف من أن البيت الأبيض يضغط على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على لقاح قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر، وقالت شركات الأدوية التي تطور اللقاحات بشكل مشترك إنها لن تقدم لقاحا حتى يتم فحصه بدقة للتأكد من سلامته وفعاليته.