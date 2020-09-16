تأثير لا تتوقعه.. هذا ما يحدث عند تناول الآيس كريم يوميا لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يميل كثيرون إلى تناول الآيس كريم، كونه من المثلجات التي تُرطب الجسم وتساعد على مقاومة الحرارة.

غير إن تناوله كل يوم ولمدة شهر يكون له تأثير سبلي قد لا تتوقعه على الجسم، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "EATTHIS".

تؤذي الأسنان:

وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، فإن الآيس كريم يقلص من مينا الأسنان (القشرة التي تحمي الأسنان) ويجعل النهايات العصبية معرضة للإصابة في أي وقت.

النوم الخفيف:

توصلت دراسة في مجلة طب النوم، إلى أن تناول الأطعمة منخفضة الألياف والدهون المشبعة، يجعل النوم خفيفا ويقلل من النوم العميق.

وينصح خبير النوم الأمريكي كريس وينتر، عند تناول كأسًا من الآيس كريم في اليوم بتناول موزة غنية بالمغنسيوم حتى تتمكن من النوم العميق.

مزاج سيئ:

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أكدت إحدى الدراسات الأمريكية وجود علاقة بين اتباع نظام غذائي غني بالسكريات المكررة واختلال وظائف المخ وحدوث اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب، وهذا ما يحدث عند تناول الآيس كريم؛ لاحتوائه على السكريات والدهون المشبعة.

اكتساب الوزن:

تناول الأيس كريم كل يوم يمكن أن يزيد وزنك، وقد يصيبك بمرض السكري، ويضعف القلب.

ستكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة:

وإذا كنت تكتسب وزناً بسبب تناول الآيس كريم كل يوم، فستواجه أيضًا خطر حدوث المشكلات الصحية المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.

قد يؤدي إلى توقف قلبك:

الشراهة في تناول الأيس كريم تضر بالقلب لأنه غني بالسعرات الحرارية ونسبة عالية من الدهون الثقيلة، وتناوله كل يوم قد يسبب توقف القلب، إذ وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على مرضى النوبات القلبية أن الناس كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية في الساعات التالية من تناول وجبة دسمة بشراهة.

وقال الأطباء إن ما تفعله الأطعمة الغنية بالدهون والسكر للجسم فور تناولها تؤدي إلى زيادة مفاجئة في الأنسولين والدهون الثلاثية في الدم، وترفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتتسبب في أن تصبح الصفائح الدموية لزجة ومتكتلة التي يمكن أن تسد أنابيب القلب وانخفاض تدفق الدم إليه ثم يسبب نوبة قلبية.