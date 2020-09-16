أجمل موديلات فساتين باللون الأخضر لليوم الوطني السعودي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تحتفل السعوديات باليوم الوطني في ال23 من سبتمبر ويتألقن بأجمل فساتين باللون الأخضر.
أحببنا أن نرصد أحدث موديلات فساتين باللون الاخضر من مجموعات الأزياء الجاهزة 2020 ليستوحين منها إطلالة إحتفالية جذابة وأنيقة.
فساتين سهرة مطرزة لسهرة اليوم الوطني
قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من فساتين السهرة ضمن عروض الملابس الجاهزة ترقى لمستوى الكوتور، من جهتنا أحببنا الفستان الأخضر طويل الكمين المزين بالترتر الذهبي من توقيع دار فالنتينو Valentino والفستان بالأكمام المنفوخة من توقيع ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten والفستان المزود بكاب من تصميم تاداشي شوجي Tadashi Shoji.
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فساتين بأكمام طويلة للمحجبات موضة 2020
تألقت عارضات ماركة آندرو جن Andrew Gn بباقة مميزة من الفساتين المميزة بقصاتها الساترة وأكمامها الطويلة ما يجعلها من القطع المناسبة للمحجبات والمحتشمات، اعتمدي الفستان المطبع مع اكسسوارات ناعمة وحذاء أحادي اللون، أما الفستان الأخضر السادة فيمكنك تزيينه باكسسوارات مطرزة وسكارف مطبع.
عاشقات الستايل الشرقي نرشح لهن الفستان المصمم على طراز الجلباب من مجموعة ستيلا مكارتني Stella McCartney، ستايل مثالي لإطلالات النهار والتجمعات العائلية، اكمليه بصندال بلاتفورم أبيض أو نيود.
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فساتين مخمل موضة الموسم لإطلالة فخمة
استعيني بفساتين السهرة المخمل التي حققت رواجًا كبيرًا هذا العام لتكون حليفتك في سهرة اليوم الوطني، أكثر المصممون مثل Hellessy ركزوا على الموديلات المستقيمة المحددة للقامة عدا المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra التي أدرجت ضمن مجموعتها فستان عالي الخصر بتنورة واسعة يناسب كافة أشكال القامات.
فساتين قصيرة آخر موضة لإطلالة شابية
وجهي اختيارك نحو الفساتين القصيرة اذا كنتِ تبحثين عن لوك شبابي جذاب يبرز طولك، شاهدي الفستان المصمم بنصف أكمام من توقيع باميلا رولاند Pamella Roland والفستان طويل الكمين عالي الرقبة بقصة A Line من مجموعة أليس + أوليفيا Alice + Olivia.
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فساتين سهرة باللون الاخضر لليوم الوطني السعودي
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