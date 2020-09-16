الأمير هاري يحتفل بذكرى ميلاده وهذه أرقى إطلالته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - احتفل أمس، الثلاثاء 15 سبتمبر، الأمير هاري بذكرى ميلاده السادس والثلاثين، وفي هذه المناسبة، قمنا بجولة على أبرز إطلالاته التي اتسمت بأناقة فاخرة.



أزياء لا يخرج عنها

إطلالة أنيقة للأمير هاري

لكل فرد من أفراد العائلة المالكة البريطانية أسلوبه الخاص في ارتداء ملابسه، وقد بات معروفاً ما هو سر ارتداء ملكة بريطانيا، الشخصية الملكية الأولى في بريطانيا، الملابس الملوّنة التي تتيح لحراسها ومرافقيها معرفة مكانها في المناسبات الكبرى من ألوان ملابسها الخاصة.

نادراً ما تظهر النساء في العائلة الملكية بنفس الرداء، فعلى سبيل المثال تظهر ميغان ماركل على وجه الخصوص بعدد لا يُحصى من خيارات التصميم في كل مناسبة، بينما تبدو خزانة ملابس الأمير هاري ملتزمة بوصفة أزياء صارمة للغاية.

ليست لدى الأمير مشكلة في ارتداء نفس الملابس أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، وفيما يخصّ العائلة الملكية البريطانية؛ كان يظهر ذلك بشكل واضح على سبيل المثال على الزوجين ميغان ماركل والأمير، حيث تظهر الأولى بعدد لا يعدّ من خيارات التصميم في كل مناسبة، بينما تبدو خزانة ملابس الأمير ملتزمة بوصفة أزياء لا يخرج عنها.

هذا وكان دوق ساسكس قد ظهر بإطلالة أنيقة عندما وصل إلى "شيفيلد" في زيارة إلى مستشفى الأطفال، حيث ارتدى سروال "تشينو" القطني مع قميص أبيض وسترة من الكتان، وهي التوليفة التي أثبتت أنها المفضلة والموثوقة لدى الأمير.

الأمير هاري في زيارة إلى مستشفى الأطفال في شيفيلد



كما ارتدى الأمير هاري سترة J Crew، التي تصمّمها العلامة التجارية الأمريكية، البالغ سعرها 188 جنيهاً إسترلينياً، ما لا يقل عن 24 مرة منذ التقى ميغان، بحسب ما ذكرته صحيفة The Sun البريطانية.

ولدى الأمير من هذه السترة 4 ألوان، وهي: البيج، الأزرق المائي، الكحلي، والرمادي الفاتح، ونادراً ما يرتدي أي شيء سواها.

كان ظهوره للمرة الأولى بهذه السترة قد أثار في ذلك الوقت تكهنات حول إن كانت ميغان لديها تأثير على اختياراته الجديدة للملابس على الطريقة الأمريكية، حيث كانت هذه العلامة التجارية الأمريكية واحدة من العلامات التجارية المفضلة لزوجته، وربما تأثر الأمير بطابع زوجته على الملابس، حيث لوحظ ارتداؤها مجموعة الأزياء العملية في مناسبات عديدة، ويبدو أنه فضّل أن يتبع خطاها في ذلك.

وفي بعض الأحيان قد يتخلى الأمير عن اختيار سروال "تشينو"، ويستبدل به سروالاً كلاسيكياً عادياً، غير أن السترة تظل بمثابة توقيع مميز لإطلالة الأمير هاري.

هذا وقد أثار الأمير هاري الجدل في أغسطس (آب) عام 2018؛ عندما ظهر مرتدياً حذاءً به ثقوب، وهو الحذاء نفسه الذي ارتداه في حفل زفاف الأميرة يوجيني في أكتوبر من العام نفسه، حسب صحيفة "ديلي ميل"، مما دفع البعض إلى التساؤل حول فلسفة دوق ساسكس في اختيار ملابسه.

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حافي القدمين

الأمير هاري على شاطئ سيدني

قام دوق ودوقة ساسكس، خلال زيارة إلى أستراليا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بالتوجه إلى شاطئ "سيدني بوندي" الشهير، وخلعا أحذيتهما وسارا حافيي القدمين على رمال الشاطئ، وهو تناقض مباشر للآداب الملكية، وعادة يكون هذا الحظر على النساء تحديداً.

هذا وقد بثّت مطلع هذا العام وسائل إعلام بريطانية لقطات تظهر وصول الأمير هاري إلى جزيرة "فانكوفر" بشكل غير معهود، مرتدياً معطفاً شتوياً وقبعة للرأس وسروال جينز، حاملاً حقيبته على ظهره، بعيداً عن المظهر الملكى الذي اعتاد عليه، وبدا وهو ينزل من الطائرة مبتسماً، ويرتدي ملابس غير رسمية.

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