مكياج عيون ملون بأسلوب خبيرة المكياج السعودية يارا النملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يأخذ المكياج الملوّن حيزاً كبيراً ضمن صيحات المكياج الرائجة حالياً، وهو أحد أساليب المكياج التي تمنح المرأة إطلالة حيوية جداً وجذابة، لذلك يعد أحد الخيارات المفضلة لدى خبراء وخبيرات التجميل راهناً. وفي هذا المقال، نرصد لك أساليب مكياج عيون ملون على طريقة خبيرة التجميل السعودية الشابة ومدونة الجمال، يارا النملة، التي استطاعت أن تكسب شهرة واسعة وعدد متابعين ضخماً على موقع إنستقرام.



مكياج عيون أخضر

مكياج عيون أخضر



إذا كنت تميلين الى اللون الأخضر، لا سيما أنه خيار رائع لاحتفالات اليوم الوطني 2020، استوحي أجمل مكياج عيون باللون الأخضر من الميك أب آرتيست يارا النملة، حيث اعتمدت فيه ظلال العيون باللون الأخضر النعناعي الداكن، وأقرنته مع ظل العين الأصفر عند مدمع العين، الى جانب الروج الوردي الناعم، ولمسة من البلاش على عظمتي الخدين.

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مكياج عيون أزرق

مكياج عيون أزرق



تمزج خبيرة التجميل السعودية يارا النملة في أساليب المكياج التي تعتمدها، بين النعومة والتميز والعصرية، وهذا ينطبق على مكياج العيون الأزرق الذي ظهرت به في إحدى صورها عبر إنستقرام، والذي ارتكز على تمرير ظلال العيون الزرقاء اللامعة على طول الجفن السفلي للعين، مع لمسة برونزية على كامل الجفن العلوي، الى جانب مكياج بشرة موحد بنغمات برونزية جذابة، وأحمر شفاه نيود لامع.

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مكياج عيون أصفر مشرق

مكياج عيون أصفر مشرق



إذا كنت تميلين الى أساليب المكياج الحيوية والمشرقة، إنما بأسلوب راق وجذاب، استوحي مكياج عيونك باللون الأصفر الخردلي من الخبيرة يارا النملة، بحيث تقومين بتطبيق ظل العين الأصفر الخردلي على كامل الجفن العلوي المتحرك، مع لمسة من الهايلايتر عند مدمع العين، الى جانب خط رفيع جداً من الأيلاينر الأسود على طول خط الرموش العلوية. وأكملي إطلالتك باستخدام البلاش البرونزي على عظمتي الخدين، والروج البني الفاتح.



مكياج عيون بنفسجي

مكياج عيون بنفسجي



يناسب مكياج العيون البنفسجي جميع ألوان البشرة، حيث يمنح البشرة السمراء والداكنة الإشراقة، ويضفي على البشرة البيضاء الحيوية. وإذا كنت ترغبين في تجربته، استوحيه من خبيرة المكياج السعودية يارا النملة، بحيث تظللين كامل العين بالظلال البنفسجية، على أن تكون أكثر كثافة على طول خط الجفن السفلي. على أن تستخدمي الروج النيود القريب الى لون البشرة، ولمسة من البلاش الوردي على عظمة الخدين.

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