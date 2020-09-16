حيل سهلة لبشرة مشدودة ومشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - بإمكانك اتباع حيل سهلة وبسيطة تجعل بشرتك المتعبة والمترهلة تبدو مشدودة ومشرقة على الدوام. إليك ثلاثاً من هذه الحيل، فاعملي بها وأعيدي الرونق والحيوية الى بشرتك

استخدام الثلج:

استخدام الثلج



إن تدليك بشرة الوجه بمكعبات الثلج حيلة بسيطة جداً، إلا أن لها فوائد كثيرة، من أبرزها، أنها تعمل على تعزيز الدورة الدموية في البشرة، فتنشطها وتعمل على ترطيبها وجعلها مشدودة، كما تساعد في التخفيف من الخطوط الدقيقة حول العينين. لذلك، واظبي يومياً على تدليك بشرة وجهك يومياً بمكعبات الثلج، للتخلص من تعب البشرة وإعادة الشباب والحيوية إليها.

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النوم بشكل كافٍ:

النوم العميق

عندما تنامين ساعات كافية وتأخذين قسطاً من الرائحة خلال النهار، فذلك ينعكس إيجاباً على بشرتك، حيث أن هذه الخطوة تساعد في تغلغل الأوكسيجن في أعماق البشرة، مما يؤدي الى تعزيز نسبة الكولاجين فيها وتجديد خلاياها، كما يطرد السموم من البشرة، والتي تؤدي الى سد المسامات وظهور علامات التعب على البشرة. بالتالي، احرصي دوماً على النوم لساعات كافية، وتحديداً سبع الى ثماني ساعات في اليوم.



ربط الشعر:

ربط الشعر يشد البشرة

إن كنت على موعد مع سهرة أو مناسبة مهمة أو حتى لقاء مع الشريك، وتشعرين بأن بشرتك متعبة ومترهلة، فليس عليك إلا اعتماد تسريحة ذيل الحصان المتوسطة، فهذه الحيلة البسيطة تساعد في إبراز خدودك وشد بشرة وجهك، فلا تعودي بحاجة الى إخفاء التعب خلف طبقات عدة من مستحضرات المكياج.

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