شاهد الفيديو تسبب في القبض على أحمد حسن وزينب

علاقات و مجتمع

فيديو مدته عدة دقائق، ظن الثنائي أحمد حسن وزينب أنه سيمر مرور الكرام كالعادة، إلا أنه كان بداية دخولهما في دوامة التحقيقات القضائية، بعدما تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بإجراءاته القانونية ضدهما، بسبب ما فعلاه بالطفلة الصغيرة، وإثارة الرعب والخوف في نفسها.

تفاصيل فيديو القبض على أحمد حسن وزينب

ظهرت أيلين في بداية الفيديو نائمة هادئة، بينما أطلت والدتها زينب، بوجه مدهون باللون الأسود، ما تسبب في تغيير ملامحها التي تعودت عليها الصغيرة، عدة دقائق واستيقظت على وجه أمها الغريب.

صراخ وخوف ورعب دب في نفس الطفلة، وبدأت في البكاء بشدة بسبب مظهر والدتها الغريب عليها، ولكنها عادت لتهدأ مرة أخرى في نهاية الفيديو، عندما احتضنتها والدتها.

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هذا الفيديو تسبب في موجة واسعة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات ومطالبات بضرورة معاقبة الثنائي على هذا الفعل، وكذلك القبض عليهما.

تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وتم اتهامهما بالاتجار في البشر وتعريض حياتة طفلتهما للخطر واستغلالها بشكل سيئ، وصناعة فيديوهات للتربح من ورائها.