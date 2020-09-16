والدة البلوجر آثار عبدالرؤوف باكية: قتلوها بحقنة في المستشفى

علاقات و مجتمع

حالة من الغضب والبكاء الشديد انتابت السيدة غصون، والدة البلوجر الشهيرة اثار عبدالرؤوف، التي توفيت قبل ساعات، إثر معاناة مع مرض السرطان.

خرجت الأم المكلومة على فراق ابنتها التي توفيت أمام أعينها، في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل المستشفى التي كانت تتواجد به آثار في إيطاليا، وكشفت عن تعرض ابنتها للإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاتها.

والدة آثار عبدالرؤوف: كان فيها الروح.. أدوها حقنة موتوها

وقالت السيدة غصون، في البث المباشر، الذي لم تعد مدته 6 دقائق، وهي منهمرة في البكاء، ملقيةً اللوم على الأطباء، "قتلوا بنتي، هوريكوا موتوا بنتي، كان فيها الروح ادوها حقنة موتوها".

وكشفت والدة البلوجر آثار عبدالرؤوف، عن آخر حديث دار بينها وبين ابنتها قبل رحيلها، "بنتي كلمتني الضهر، كانت لسه عايشة، كانت صاحية وكويسة وبتكلمنا، سبتوها من غير كيماوي لغاية ما انتشر المرض في جسمها كله بحجة إنكوا بتجربوا فيها".

والدة آثار عبدالرؤوف: بنتي عروسة ماتت بسبب الإهمال

وتوعدت السيدة في المقطع الذي أظهر لقطات سريعة للمتواجدين من الأطباء، المستشفى، قائلةً "هقدم فيهم بلاغ، قعدتوا تقطعوا فيها حتت حتت، بنتي عروسة ماتت، بسبب إهمكالكوا، هوديكوا في داهية، ادتوها حقنة وموتوها، اللي بيدخل سليم مبيطلعش سليم، ضيعتي أونطة، قولتلكوا بلاش المستشفى هنا وتنزل تتعالج في مصر".

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وفاة البلوجر آثار عبدالرؤوف

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان وفاة البلوجر آثار عبد الرؤوف، بعد معاناة مع سرطان الثدي، الذي تسلل إلى جسدها قبل أعوام.

وأعلن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاتها، "توفيت إلى رحمة الله تعالى آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع المرض، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإن اليه راجعون".

وكانت أصيبت آثار قبل سنوات بسرطان الثدي، والتي اكتشفته عقب شهرين من زواجها والانتقال للعيش برفقة زوجها في إيطاليا، وبعد تلقيها نبأ حملها في مولودها الأول، وأثبتت الفحوصات أنه من النوع النادر وسريع الانتشار.