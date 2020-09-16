القومي للطفولة: عقوبة أحمد حسن وزينب تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون

علاقات و مجتمع

مثل اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب أمام نيابة البساتين لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر، وذلك بعد اتهامها، بالاتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما للخطر واستغلالها بشكل سيئ وصناعة فيديوهات للتربح من خلفها.

واستمعت نيابة البساتين بإشراف المستشار مصطفى المتناوي، لأقوال مسؤول بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، الذي اتخذ الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته.

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وفي السياق ذاته، قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن ما بدر من اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بشأن فيديو المقلب الذي نفذاه في ابنتهما إيلين، يعد إساءة وسوء معاملة واستغلال تجاري لطفلة.

وأشار إلى أن عقوبة جريمة أحمد حسن وزينب في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لأن الجريمة وقعت من الأب والأم ضد طفل.

وكشف عن تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بشأن فيديو المقلب في طفلتهما إيلين، والذي تضمن تلوين زينب وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في بنوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم.

وقال صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن الفيديو يعد استمرارا للاستفزاز وحالة الاستهتار من الأب والأم، مضيفًا أن البحث عن الشهرة والمال والكسب السريع هدفهم الأساسي، وللأسف القناة تلقى رواجا ومشاهدة ويجنيان المال على حساب ابنتهما.

وتابع: "هذا مسلسل جديد من حالتهم السيئة، وللأسف هؤلاء يجنون أرباحا على حساب الطفلة والمجتمع، والواقعة مخالفة للقانونين".