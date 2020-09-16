الامارات | كريم العراقي بعد حصوله على الإقامة الذهبية: الإمارات تمنحني القوة للانتصار على السرطان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجّه الشاعر كريم العراقي بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاحتضان والاهتمام، ورعاية سموهما للفن والثقافة، معرباً عن سعادته وتقديره لحكومة دبي على منحه الإقامة الذهبية لدولة الإمارات.

وقال الشاعر العراقي المعروف، الذي يتلقى العلاج من مرض السرطان في مستشفى كليفلاند في أبوظبي بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تصريحات حصرية لـ«الإمارات اليوم»: «وسط المعاناة من هذا المرض الخبيث، أجدني محاطاً بأجمل الأخبار التي ترفع من حالتي المعنوية، وتمنحني القوة والإرادة لتخطي هذا المرض والانتصار عليه».

وأضاف أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً فريداً لكل البلدان في العالم في كيفية الاهتمام، ليس فقط بأبنائها، ولكن بكل المقيمين بها من مختلف الجنسيات.

كما توجه بالشكر لمحبيه وجمهوره من مختلف الدول العربية على ما يحيطونه به من مشاعر صادقة واهتمام متواصل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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