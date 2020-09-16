أكثر عرضة للوفاة 3 مرات.. دراسة تكشف علاقة الشخير بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر خبراء الصحة من أن الأشخاص الذين يعانون "الشخير" قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا بثلاث مرات، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحثّ الخبراء، الذين يعانون من الشخير الصاخب، وانقطاع النفس الانسدادي خلال النوم، على اتخاذ احتياطات إضافية، لأن حياتهم في خطر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجرى علماء جامعة وارويك بإنجلترا، مراجعة لـ 18 دراسة حول علاقة توقف التنفس أثناء النوم وفيروس كورونا، ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة، التي تسبب الشخير والاختناق عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء مؤقتًا أثناء النوم، معرضون بشكل أكبر لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب الفيروس.

هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد أيضًا من مخاطر الوفاة إذا أصيبوا بكوفيد-19.

وقال العلماء إن هناك حاجة لمزيد من البحث في تأثير انقطاع النفس الانسدادي النومي على مرضى كوفيد -19، لكن الخبراء، بقيادة الدكتورة ميشيل ميلر، أقروا بأنه لن يكون الأمر مفاجئًا إذا عانوا من تأثير سلبي.

يرتبط انقطاع النفس الانسدادي النومي بحالات أخرى، مثل السمنة، والتي من المعروف بالفعل أنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت ميلر: "على مرضى السمنة أن يكونوا أكثر وعياً بأن انقطاع النفس الانسدادي النومي قد يكون خطرًا إضافيًا إذا أصيبوا بـ كوفيد-19، تأكد من التزامك بعلاجك واتخذ أكبر عدد ممكن من الاحتياطات لتقليل المخاطر، مثل ارتداء قناع وجه، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وإجراء اختبار الفيروس بمجرد ملاحظة أي أعراض، حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى لمتابعة خطة العلاج الخاصة بك بأكبر قدر ممكن من الدقة."

وأضافت: "من المحتمل أن يزيد فيروس كوفيد -19 من الإجهاد التأكسدي والالتهاب وله تأثيرات على مسارات البراديكينين (التي تساعد عادة في السيطرة على ضغط الدم)، وكلها تتأثر أيضًا بمرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي، عندما يكون لديك أفراد يتأثرون بهذه الآليات بالفعل، فلن يكون من المفاجئ أن يؤثر فيروس كوفيد-19 عليهم بشكل أقوى".

من بين الدراسات التي فحصها الخبراء، بحثت 10 دراسات في انقطاع النفس الانسدادي النومي بينما حققت 8 في خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا.

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Diabetologia على 1300 من مرضى السكر وانقطاع النفس النومي أن خطر الوفاة لديهم كان أكبر بمقدار 2.8 مرة بعد سبعة أيام في المستشفى.

وحذر العلماء من أن ما يقدر بنحو 85 في المائة من المصابين بهذه الحالة لم يتم تشخيصهم وقالوا، إذا كانوا قلقين، يجب عليهم التواصل مع طبيبهم.

يمكن لهذه حالة أن تمنع الأشخاص بشكل متكرر من التنفس أثناء النوم عندما تسترخي عضلات الحلق وتقطع إمداد الهواء إلى الرئتين، مما يتسبب في إصابة المصابين بالشخير بصوت عالٍ والاستيقاظ فجأة والمعاناة من جفاف الفم والتهاب الحلق، ونُشرت الدراسة في مجلة Sleep Medicine Reviews.

ما هو توقف التنفس أثناء النوم؟

يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) عندما ترتخي جدران حلق الشخص وتضيق أثناء النوم، مما يسد مجاري الهواء، هذا يقطع التنفس الطبيعي.

الأعراض

الشخير بصوت عال

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استيقاظ مفاجئ متبوعًا باللهاث والاختناق

التعرق ليلا

صداع الصباح

ضغط دم مرتفع

فم جاف

التهاب الحلق عند الاستيقاظ

إذا لاحظت أنك تعاني من تغيرات مزاجية مثل الاكتئاب أو الانفعال

صعوبة التنفس

نوبات متكررة عند انقطاع التنفس بسبب اللهاث والشخير.

أثناء النوبة، يؤدي نقص الأكسجين إلى تحفيز دماغ المريض على قطع النوم العميق لإعادة فتح المجاري الهوائية، هذه الانقطاعات المتكررة في النوم يمكن أن تجعل الشخص متعبًا جدًا، وغالبًا ما يكون غير مدرك للأمر.

الفئات المهددة بمخاطر انقطاع التنفس أثناء النوم:

- أصحاب الوزن الزائد: تزيد الدهون الزائدة في الجسم من كتلة الأنسجة الرخوة في الرقبة.

- أن تكون ذكرا

- أن تبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر

- وجود رقبة كبيرة

- كونك في سن اليأس: التغيرات الهرمونية تسبب ارتخاء عضلات الحلق

يؤدي عدم علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى زيادة خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية والسكري من النوع الثاني.