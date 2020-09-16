تعرفي على أحدث صيحات ألوان الشعر هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل لون "Chocolate Almond" أحدث صيحات ألوان الشعر هذا الخريف ليمنح المرأة إطلالة "لذيذة" تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن هذا اللون هو إحدى درجات اللون البني، وهو يعد - كما يتضح من اسمه – مزيجا بين لون اللوز ولون الشوكولاتة، مشيرة إلى أنه يمتاز بمظهر طبيعي دافيء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون "Chocolate Almond" يغازل في المقام الأول المرأة ذات الشعر الداكن، لافتة إلى أنه يمنح الشعر بريقا ساحرا يأسر الألباب على نحو طبيعي.

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