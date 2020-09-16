محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أعلنت شركة لندت لصناعة الشوكولاتة الفاخرة عن تدشين متحف جديد تكريما لمؤسسها وصانع الشوكولاتة الشهير رودولف ليندت (1855 – 1909) وأوضحت الشركة السويسرية الشهيرة أن المتحف الجديد يحمل الاسم Lindt Home of Chocolate، وهو يقدم للزوار الفرصة للاطلاع على حياة ليندت وإسهاماته الثورية في تطوير صناعة الشوكولاتة. ومن أبرز معالم المتحف الجديد نافورة من الشوكولاتة بارتفاع 9 أمتار، بالإضافة إلى مقهى ومركز تدريب يقدم دورات لتعلم صناعة الشوكولاتة.

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كانت هذه تفاصيل خبر متحف جديد للشوكولاتة في سويسرا.. يضم نافورة لها ودورات لتعلم صناعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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