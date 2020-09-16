علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أول يوم دراسة لابنها في زمن كورونا. وظهرت الفنانة برفقة زوجها وابنها مرتدين الكمامة الوقائية، متبعين الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً "المدرسة في زمن الكورونا.. ربنا يحمي أولادنا جميعاً يارب". وكانت آخر ما شاركت به ريهام عبدالغفور في الأعمال الدرامية مسلسل "زي الشمس"، في دراما رمضان عام 2019، وأدت من خلاله دور "فريدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور وزوجها يرافقان ابنهما في أول يوم دراسة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.