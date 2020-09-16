شريف رمزي يرافق طفله في أول يوم مدرسة (صور)

علاقات و مجتمع

عادةً ما يفضل الفنان شريف رمزي، مشاركة جمهوره ومتابعيه بأهم الأحداث وتفاصيل حياته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولم يغفل الحديث عن اليوم الأول لنجله داخل المدرسة.

وشارك الفنان عددا من الصور التي تجمعه بنجله، وأرفق تعليقًا قال خلاله، "أهم استثمار في الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة في حياتهم بيبقى أصعب وأهم يوم، يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور في ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة في استقلالهم عن أهلهم".

ووجه الفنان رسالة لأولياء الأمور، قائلًا "متسيبوش ولادكم في اليوم ده بالذات وحاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب، علشان يعدوا اليوم ده بسلام ويبدأوا حياتهم بسعادة وراحة واستقرار نفسي".

Advertisements

وأشار شريف رمزي إلى أنه أدخل نجله المدرسة ذاتها الذي تخرج منها، قائلًا "معلومة أخيرة أنا دخلت ابني نفس المدرسة اللي أنا اتخرجت منها، مدرسة الألسن، أنا تقريباً كنت تاني أو تالت دفعة فيها وبحبها وبعتز بيها جداً وقضيت فيها أجمل أيام حياتي وعملت منها أهم أصدقاء عمري وبحب وعلى علاقة بمعظم أساتذتي فيها لحد دلوقتي، وأتمنى ولادي يعيدوا نفس التجربة بتاعتي في المدرسة دي إن شاء الله".

وكان حل الفنان شريف رمزي ضيفًا على برنامج "وشوشة" المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدث عن علاقته الأسرية وحبه لعائلته وكواليس تعرفه على زوجته ثم زواجهما.

وقال "رمزي"، إنه تعرف لأول مرة على زوجته ريهام أيمن حينما كانت ضيفة شرف في فيلم "هاتولي راجل"، الذي مثل أول لقاء بينهما وذهب إليها ليتعرف عليها باعتباره بطل العمل.

أما ثاني مرة فكانت في مسلسل "العراف"، حيث أدت ريهام أيمن دور شقيقته في العمل، وكان ذلك بعد أول فيلم بعدة أشهر، ومن هنا بدأت علاقتهما العاطفية، وقصة الحب تتبلور قبل أن يقررا الزواج.

وكشف شريف رمزي عن رغبة زوجته الحرة في ترك العمل الفني لتكوين أسرة معه رغم نشأتها الفنية، موضحًا أنه قرارها هي.