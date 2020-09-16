وفاة البلوجر آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع سرطان الثدي

علاقات و مجتمع
حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان وفاة البلوجر آثار عبد الرؤوف، بعد معاناة مع سرطان الثدي، الذي تسلل إلى جسدها قبل أعوام.
وأعلن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاتها، "توفيت إلى رحمة الله تعالى آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع المرض، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإن اليه راجعون".
وكانت أصيبت آثار قبل سنوات بسرطان الثدي، والتي اكتشفته عقب شهرين من زواجها والانتقال للعيش برفقة زوجها في إيطاليا، وبعد تلقيها نبأ حملها في مولودها الأول، وأثبتت الفحوصات أنه من النوع النادر وسريع الانتشار.
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