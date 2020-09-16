أحدث ظهور لابنتي عمرو دياب في لندن

علاقات و مجتمع

نشرت جنا ابنة الفنانة عمرو دياب، أحدث صورة لها بصحبة شقيقتها كنزي على موقع الصور "إنستجرام"، خلال تنزههما في لندن حيث تعيشان.

واكتفت زينا عاشور زوجة عمرو دياب السابقة بالتعليق على الصور، التي نشرتها كنري بوضع قلوب.

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وكانت قد ظهرت مؤخرًا كنزي ابنة زينة عاشور مع شقيقتها الكبرى نور دياب ابنة الفنانة شيرين رضا، خلال مقطع فيديو جديد يجمعهما في أحدث ظهور لهما معا.

وظهر الثنائي في مادة مصورة لا تتعدى الـ15 ثانية بـ"فلتر الفراشات"، مبتسمتين للكاميرا، إلا أن "كنزي" قررت إخراج لسانها، والتي تعد من حركاتها الشهيرة.

يأتي ذلك بعد رسائل اشتياق ومحبة، التي وجهتها نور عمرو دياب، إلى والدتها الفنانة شيرين رضا ووالدها "الهضبة"، والفنانة دينا الشربيني، عبر "إنستجرام"، وسط تفاعل الفنانين الثلاثة مع رسائلها.