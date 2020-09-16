علاقات و مجتمع
أعلن الفنان أحمد فهمي، نتيجة تحليل فيروس كورونا التي أجرتها زوجتة الفنانة هنا الزاهد.
وكشف فهمي أثناء لقائه مع برنامج "et بالعربي"، على هامش زيارته لأحد مراكز الأورام بالفيوم، أن "هنا" كان من المفترض أن ترافقه، لكن نظرا لمرضها لم تستطع الحضور.
وأضاف فهمي، أن زوجته أجرت مؤخرًا تحليل كورونا، بعد إصابتها بدور برد وارتفاع في درجة الحرارة، وعليه سارعت وأجرت التحليل والمسحة حتى تتأكد، مؤكدا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية وأن هنا بخير.
يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد، احتفلا قبل أيام بعيد زواجهما الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يحسم الجدل حول إصابة هنا الزاهد بكورونا: المسحة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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