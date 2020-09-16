"مع أطيب وأحن زوجة".. أول تعليق من حمو بيكا بعد زفافه (صورة)

علاقات و مجتمع

شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له، عقب إعلان زفافه السبت الماضي، على فتاة تُدعى "زوزو".

وظهر بيكا خلال الصورة من داخل منزل الزوجية، وأرفق تعليقًا على الصورة قال خلالها، "ألف حمد وشكر ليك يارب عالنعمة اللي أنا فيها ومع أطيب وأحن زوجة في حياتي، وعقبال كل بنت وكل شاب حبيبي يا ربنا".

لقيت الصورة التي شاركها الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، متبادلين التهاني والمباركات، وكان من أبرزهم الفنانة بدرية طلبة، إذ قالت "مبروك"، بالإضافة إلى تعليقات أخرى، مثل "تستاهل كل خير يا بيكا، والله أنت ابن حلال وتستاهل كل حاجة حلوة ربنا يكرمك ف حياتك".

تفاصيل إطلالة العروسين

ظهر العريس بإطلالتين، إحداهما ببدلة مكونة من سُترة بيضاء مزينة بنقوش و"سديري" ورابطة عنق "بابيون"، وقميص أبيض وبنطلون أسود، كما ارتدى بدلة سوداء غير منقوشة مزينة بسلسلة فضية.

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العروس تجملت بفستان أبيض فضفاض، بأكمام شفافة من الجوبير، وبموديل الأوف شولدر، من توقيع مصمم الأزياء إسلام سعد، المسؤول أيضًا عن إطلالة المطرب الشعبي حمو بيكا.

المواد المصورة تضمنت لقطات من تفاعل "بيكا" مع الأغاني بالرقص والغناء والتصفيق، فضلا عن لقطات رومانسية جمعت العروسين.

وأحيا المطرب الشعبي محمود الليثي حفل الزفاف، مرتديا بدلة "موردن" مع سلسة ذهبية كبيرة الحجم حول العنق.