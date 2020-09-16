الوزيرات في ارتداء الكمامات مذاهب.. ألوان للبيئة ونقوش فرعونية للهجرة

علاقات و مجتمع

فرض فيروس كورنا المستجد "كوفيد19"على العالم عادات وسلوكيات وإجراءات احترازية لم تكن مسبوقة من قبل، وبعد أكثر من 6 أشهر من تلك الإجراءات أصبح ارتداء الكمامات عادة يومية تطورت منذ ظهور الفيرس في مصر في مارس الماضي.

ومع تحول الكمامة لواقع يومي أصبح لكل شخص تفضيلاته في استخدامها فمن الكمامات الطبية للكمامات ذات الفلتر، للقماشية التي تعددت أشكالها وعلامتها التجارية وحتى ألوانها ولأن الناس فيما يرتدون مذاهب، كذلك وزيرات الحكومة المصرية، فلكل واحدة منهن مذهبها في ارتداء الكمامات ففي الوقت الذي تفضل فيه وزيرات الصحة والثقافة والتعاون الدولي والتضامن ارتداء كمامات طبية عادية ترتدي باقي الوزيرات كمامات بأشكال متنوعة.

الأبيض والأسود لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد:

حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منذ ظهور الفيروس في مصر على ارتداء الكمامات الطبيعة في أغلب اللقاءات الرسمية.

ومؤخرا ظهرت الدكتورة ياسمين بمجموعة من الكمامات القماشية التي يغلب عليها اللونين الأبيض والأسود والتي ظهرت بها خلال اجتماعات وزراء الإعلام والإنتاج الحربي والتنمية المحلية.

كمامة نبيلة مكرم فرعونية وأشكال وألوان

تعد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئوون المصريين بالخارج أول وزيرة تظهر بكمامة ذات شكل مختلف، حيث حرصت منذ انتشار الفيرس وبدء استخدام الكمامات القماشية على تنسيق كمامات بنفس ألوان ونقوش ملابسها في تناسق لفت أنظار متابعيها داخل وخارج مصر.

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ولم تكتف بذلك بل ظهرت في بعض المناسبات الهامة وهي ترتدي كمامات ذات طبعات فرعونية مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة صممتها الفنانة التشكيلية رندة فؤاد بالتعاون مع مصممة الأزياء جهاد بدراوي، ضمن مبادرة لصناعة البهجة في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم كله، بسبب فيروس كورونا.

وزيرة التخطيط تفضلها وردية

اكتفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بارتداء الكمامة الطبية العادية، ولكن فضلت أن تظهر في الغالب بكمامات ذات لون وردي على غير المعتاد والمتداول من تلك الكمامات ذات اللون الأزرق.

وحرصت هالة السعيد على الظهور بتلك الكمامات في عدد من المناسبات كان آخرها توزيع جوائز الفائزين بأفضل تطبيق حكومي.

نيفن جامع تشرف على صناعة القماش وترتدي الطبي

بالرغم من أن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة تشرف بحكم منصبها على إنتاج الكمامات القماشية وتنصح بارتدائها، إلا أنها في الغالب ترتدي الكمامات الطبية في أغلب لقائاتها، مؤكدة أنها ترتدي الكمامة القماش خلال تواجدها في المكتب، ولكنها خلال الجولات ترتدي الكمامة الطبية كنوع من الاحتراز.