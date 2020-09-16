طالبات فنون تطبيقية يخترعن أحذية بتقنية جديدة "ذاتية التنظيف ومقاومة للبكتيريا"

علاقات و مجتمع

فكرة خارج الصندوق، حرص طلاب فنون تطبيقية قسم نسيج على تنفيذها، باختراع حذاء رياضي ضد البكتيريا، كونه الأكثر أهمية بين مستلزمات وأدوات التمرين، حيث يقع عليه ثقل الجسم، ويمتص الصدمات، ويقي صاحبه من بعض الإصابات.

ويمكن أن تؤدي الأحذية الضيقة للغاية أو الواسعة للغاية، إلى مشاكل، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي مقدمة الحذاء التي لا تكون مرتفعة بما يكفي، ولا توفر مساحة كافية لأصابع القدمين، إلى تفاقم تشوهات القدم.

"هدير شريف علي، همس أحمد نور الدين، محمد السيد عبد الواحد، ومنه الله محمد، 4 طلاب قررن الاختلاف والخروج عن المألوف وحل مشكلة الأحذية الرياضية والحفاظ عليها فترة طويلة.

تقول هدير شريف، إحدى طالبات المشروع، إن المشروع تحت إشراف الدكتور أسامة القبيصي وحافظ حواس، "حرصنا على التفكير فى طرق جديدة لصناعة الاحذية بما يجعلها دائما اكثر راحة وملائمة للاستخدام وخاصة في بيئة تحتاج بشدة إلي أحذية لها القدرة علي التنظيف الذاتي بدلا من التصاق الاتربة والاتساخات بسهولة".

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وأضافت أثناء حديثها لـ"هُن"، "الأحذية تحتاج غسيل بصورة مستمرة، ما يؤدي إلي تقليل عمرها الاستهلاكي، كما نحتاج أن تكون مقاومة للبكتيريا خصوصا النعل، الأمر الذي قد يكون خطرا في بعض الأحيان مثل نقل البكتيريا والميكروبات من مكان لأخر الذي قد يسبب انتشار العدوي".

هدير: عملنا قماش الأحذية بتقنية النانو

20 حذاء كان العدد الذى بدأ به الطلاب مشروعهم، "بدأنا المشروع ب20 حذاء وعملنا قماش الاحذية بتقنية النانو علشان تحافظ على الأحذية من اي عوامل، تكلفة الواحد 130 جنيه، والمقاسات من 38-41".

خمسة أيام كانت المدة التي استغرقها المشروع بعد تنفيذ 13 تصميم، وكان نعل الحذاء من ثلاث طبقات، الطبقة الخارجية والملامسة للأرض، الطبقة الوسطى، الطبقة الداخلية، الجزء الثاني الكعب ويتكون من مادة اسفنجية صلبة ومكبوسة غير قابلة للتآكل السريع وذلك للمحافظة على توازن القدم كما يكون ارتفاعه يتراوح بين 10-15 ملم.

والجزء الثالث الجزء العلوي وهو وجه الحذاء، يشترط أن يكون اما من الجلد المرن الناعم او القماش الجيد والسميك مثل النايلون والبولي استر او خليط من كليهما، يحتوي على مسامات للمساعدة على تبخر التعرق، كما يحتوي على اللسان لغرض حماية الجزء العلوي من القدم، الجزء الرابع المقدمة، يجب ان تكون عريضة قليلاً مع وجود مسافة بحدود 1/2 بوصة للمساعدة على حركة الاصابع ومنع تصادمها بمقدمة الحذاء.